Bỏ ngưỡng doanh thu miễn thuế 500 triệu đồng/năm với hộ kinh doanh

Quốc hội thông qua luật sửa đổi, bổ sung các luật về thuế ngày 24-4 - Ảnh: QUANG PHÚC

Với 466 đại biểu tán thành (chiếm 93,20%), luật được thông qua và có hiệu lực thi hành ngay hôm nay, ngoại trừ các quy định liên quan tới ngưỡng chịu thuế của hộ kinh doanh, doanh nghiệp sẽ có hiệu lực từ ngày 1-1-2026.

Chính phủ xác định ngưỡng miễn thuế cụ thể

Với luật vừa được thông qua, Chính phủ sẽ quy định cụ thể các mức doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, mức doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng của hộ, cá nhân kinh doanh và mức doanh thu được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp.

Như vậy, ngưỡng doanh thu miễn thuế không được quy định cụ thể trong luật mà giao Chính phủ quy định. Theo đó, ngưỡng doanh thu nộp thuế đối với hộ kinh doanh là 500 triệu đồng/năm chính thức được bãi bỏ.

Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo luật trước khi được Quốc hội thông qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho hay việc giao thẩm quyền cho Chính phủ là phù hợp với cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý và thực tiễn của pháp luật.

Việc này vừa đảm bảo cơ sở để Chính phủ có thể linh hoạt điều hành kinh tế - xã hội vừa đảm bảo phù hợp với Hiến pháp.

Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Chính phủ bổ sung tiêu chí, nguyên tắc để đảm bảo tính hợp lý, khả thi. Đó là căn cứ vào các chỉ số kinh tế vĩ mô, khả năng cân đối ngân sách, Chính phủ quy định mức cụ thể để triển khai thực hiện.

Chính phủ chỉ được điều chỉnh tối đa mức doanh thu đến dưới 3 tỉ đồng/năm

Cùng đó, ông Tuấn cho hay tại Luật Thuế thu nhập cá nhân đã có quy định hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 3 tỉ đồng/năm sẽ phải thực hiện phương pháp nộp thuế theo thu nhập (doanh thu - chi phí).

...

Luật Thuế thu nhập cá nhân cũng quy định các mức thuế suất khác nhau tại ngưỡng doanh thu 3 tỉ đồng/năm (thuế suất 15% áp dụng đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 3 tỉ đồng, thuế suất 17% áp dụng đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm từ trên 3 tỉ đồng đến không quá 50 tỉ đồng).

Với các quy định này, trường hợp Chính phủ điều chỉnh mức doanh thu không phải nộp thuế vượt trên 3 tỉ đồng/năm sẽ phải báo cáo Quốc hội sửa các luật để điều chỉnh quy định có liên quan nhằm đảm bảo tính đồng bộ và hợp lý của chính sách.

Vì vậy, mặc dù không quy định khung trong dự thảo luật nhưng để phù hợp với quy định của các luật thuế hiện hành, Chính phủ cũng chỉ được điều chỉnh tối đa mức doanh thu này đến dưới 3 tỉ đồng/năm.

Về căn cứ xác định mức doanh thu, ông Tuấn cho hay trên cơ sở tiếp thu các ý kiến của đại biểu Quốc hội, Chính phủ đã báo cáo Quốc hội về việc dự kiến nâng mức doanh thu được quy định chung là 1 tỉ đồng.

Đề xuất này đã được Chính phủ cân nhắc nhiều mặt, tính toán kỹ tác động đến thu ngân sách, người nộp thuế và thấy rằng ngưỡng này là phù hợp ở thời điểm hiện nay trên nguyên tắc lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.

Bên cạnh đó, khi xây dựng mức doanh thu này, Chính phủ cũng đã tính đến yêu cầu chi phí hành thu và chi phí tuân thủ của người nộp thuế ở mức thấp để đảm bảo tính hiệu quả của chính sách.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh mức này cũng thống nhất với mức doanh thu phải sử dụng hóa đơn điện tử của hộ, cá nhân kinh doanh. Giải pháp chính sách này sẽ hỗ trợ hiệu quả cho hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ nhưng vẫn đảm bảo khuyến khích hộ, cá nhân kinh doanh chuyển lên thành doanh nghiệp. Về hiệu lực và việc ban hành văn bản, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho hay trong trường hợp quy định hiệu lực của việc điều chỉnh mức này tại thời điểm ban hành luật có thể dẫn đến khó khăn là trong một năm các hộ, cá nhân kinh doanh phải xác định hai mức doanh thu để được miễn thuế, nên dự thảo luật đề xuất hiệu lực đối với quy định trên áp dụng từ ngày 1-1-2026.

Tác giả: NGỌC AN - THÀNH CHUNG

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ