Bộ Công Thương theo sát diễn biến giá xăng dầu để điều hành phù hợp

Liên bộ quyết định giá xăng E5RON92 không cao hơn 23.863 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 1.296 đồng/lít.

Giá xăng dầu được điều chỉnh từ 23 giờ ngày 2-4



Giá xăng RON95-III không cao hơn 25.159 đồng/lít, giá Dầu diesel 0.05S không cao hơn 40.827 đồng/lít, giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 23.331 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành lần này, liên bộ không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Bộ Công Thương cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Bộ Công Thương tiếp tục theo dõi diễn biến xăng dầu để điều hành phù hợp

Bộ Công Thương cũng khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường để có biện pháp điều hành giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Ở lần điều chỉnh gần nhất, từ 24 giờ ngày 26-3, Liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giảm mạnh giá xăng dầu, ngoại trừ dầu mazut.

Trong đó, liên bộ điều chỉnh giảm giá xăng E5RON92 là 4.749 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, về 23.326 đồng/lít; Xăng RON95-III giảm 5.625 đồng/lít, về 24.332 đồng/lít.

Các mặt hàng dầu cũng được điều chỉnh giảm.

Trước diễn biến của giá xăng dầu thế giới, biến động tỉ giá VND/USD, thực hiện các quy định hiện hành và chỉ đạo của Chính phủ, Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Quỹ bình ổn giá xăng dầu đã được chi liên tục từ kỳ điều hành ngày 10-3-2026 để hỗ trợ giảm mức tăng giá xăng dầu trong nước.

Trong bối cảnh này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 483 ngày 27-3 bổ sung 8.000 tỉ đồng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026 (chi khác ngân sách) từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025 cho Bộ Công Thương để tạm ứng cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như đề nghị của Bộ Tài chính.

Bộ Công Thương cũng đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư Quy định về chi tạm ứng cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025, trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu và hoàn trả tạm ứng cho ngân sách.

Theo đó, để sử dụng ngân sách nhà nước tạm ứng cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, với lần tạm ứng đầu tiên, Bộ Công Thương đề xuất cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu của thương nhân trong 1 kỳ điều hành bằng sản lượng xăng, dầu ở nhiệt độ thực tế dự kiến tiêu thụ tại thị trường nội địa trong 7 ngày (x) với mức chi sử dụng quỹ (tối đa 5.000 đồng/lít đối với mặt hàng diesel và 4.000 đồng/lít đối với các mặt hàng khác).

Với tạm ứng các kỳ tiếp theo, trước mỗi kỳ điều hành giá, thương nhân báo cáo số chi sử dụng, số trích lập của kỳ trước, số dư còn lại và nhu cầu tạm ứng của kỳ này. Số tiền đề nghị tạm ứng cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu của thương nhân kỳ này bằng sản lượng xăng, dầu ở nhiệt độ thực tế dự kiến tiêu thụ tại thị trường nội địa trong 7 ngày nhân (x) với mức chi sử dụng quỹ của các mặt hàng thực hiện kỳ trước.

Tác giả: Lê Thúy

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

