Bộ Công an vào cuộc vụ phát hiện thi thể bị phân xác

Ngày 26-5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết vẫn đang phối hợp các đơn vị liên quan mở rộng điều tra vụ phân xác, đôi chân và tay cháy sém trong ba lô được tìm thấy tại phường Tân Phước Khánh, thành phố Tân Uyên, Bình Dương.

Thông tin mới vụ nghi phân xác, Bộ Công an vào cuộc hiện trường phân xác có thể ngoài Bình Dương

Hiện các điều tra viên của Bộ Công an và công an các tỉnh đã vào cuộc, cùng Công an tỉnh Bình Dương tìm kiếm các phần thi thể còn lại, mở rộng điều tra.

"Không loại trừ cả trường hợp hiện trường phân xác có thể nằm ngoài Bình Dương" - một nguồn tin trao đổi với Tuổi Trẻ.

Chiếc túi màu đỏ đựng một phần thi thể bị phân xác bên trái, và chiếc túi nguyên bản bên phải được công an phát đi đặc điểm để xác định danh tính nạn nhân - Ảnh: Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương

Bước đầu, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã phát đi thông báo một số tình tiết để tìm danh tính nạn nhân.

Ngoài đặc điểm nhận diện của nạn nhân được xác định là nữ giới, khoảng 30-35 tuổi, một điểm khác để tìm kiếm nạn nhân là chiếc túi xách đựng phần thi thể.

Công an đã tìm được mẫu túi xách ban đầu, có màu đỏ. Công an tỉnh Bình Dương đề nghị người dân có manh mối liên quan có thể trình báo cơ quan công an để phối hợp làm rõ vụ việc.

Truy tìm tung tích nạn nhân Theo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương, nạn nhân chưa rõ danh tính, là nữ giới cao khoảng 1,55m đến 1,59m. Trên tay có gắn móng giả. Nạn nhân chết khoảng từ ngày 14-5 trở lại đây. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra thu giữ các bộ phận thi thể người gồm: tay phải có xương cánh tay dài 21cm, tay trái xương cánh tay dài 17cm và hai chân mỗi chân dài 35cm.

