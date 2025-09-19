Bộ Chính trị quy định 5 chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước

Quy định số 368 của Bộ Chính trị nêu rõ phạm vi, đối tượng, mục đích, yêu cầu, quan điểm, nguyên tắc và nội dung xây dựng Danh mục vị trí chức danh, nhóm chức danh, chức vụ lãnh đạo trong toàn hệ thống chính trị. Văn bản áp dụng cho các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý.

Mục tiêu của Quy định là xác định rõ vị trí, nhóm chức danh, chức vụ lãnh đạo để thực hiện thống nhất công tác cán bộ, quản lý đội ngũ cán bộ; đồng thời là căn cứ quan trọng trong xếp lương, phụ cấp. Đây cũng là cơ sở để các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương xây dựng danh mục chức danh thuộc thẩm quyền quản lý.

Quy định 368 yêu cầu việc xác định chức danh bảo đảm hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả; bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, liên thông giữa các chức danh; phù hợp tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm của từng cơ quan, địa phương, đơn vị. Việc thực hiện phải khoa học, công bằng, minh bạch, khắc phục bất cập trong công tác cán bộ.

Nguyên tắc sắp xếp được nhấn mạnh: thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trách nhiệm người đứng đầu. Chức danh, chức vụ được xếp theo nhóm, bậc tương ứng giữa cấp trưởng – cấp phó; chỉ đưa vào danh mục chức danh chuyên trách, không sắp xếp chức danh kiêm nhiệm. Người giữ nhiều chức vụ sẽ được xác định vị trí theo chức vụ cao nhất.

...

Các chức danh, chức vụ được coi là tương đương khi có cùng nhóm, bậc, hệ số phụ cấp và đối tượng quản lý. Trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Theo danh mục vị trí chức danh, nhóm chức danh, chức vụ lãnh đạo trong hệ thống chính trị, các chức danh lãnh đạo chủ chốt và cấp cao của Đảng, Nhà nước được xác định rõ ràng, làm cơ sở cho công tác quy hoạch, bổ nhiệm, xếp lương và phụ cấp một cách đồng bộ, thống nhất.

Các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước gồm: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư.

Các chức danh lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gồm: Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng ban đảng ở Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

