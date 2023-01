Bình Thuận: Bắt quả tang nhiều người tụ tập xóc tài xỉu ăn tiền

Theo đó, 19h ngày 27/1, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Tp.Phan Thiết phối hợp với Công an phường Phú Tài tổ chức kiểm tra trên địa bàn thì phát hiện, bắt quả tang một tụ điểm cờ bạc bằng hình thức xóc tài xỉu ăn tiền tại ngã tư đường Hoài Thanh – Tô Vĩnh Diện thuộc khu phố 4, phường Phú Tài.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã bắt giữ 10 đối tượng (8 nam, 2 nữ) và đưa về trụ sở công an để điều tra về hành vi đánh bạc. Thời điểm kiểm tra, công an cũng thu giữ trên chiếu bạc số tiền hơn 5 triệu đồng và một số tang vật liên quan.

Khi về trụ sở công an, các điều tra viên lập tức lấy lời khai của từng người. Ban đầu, các đối tượng đều quanh co chối tội và khai rằng mình chỉ là người xem hoặc vô tình đi ngang qua sòng xóc tài xỉu chứ không tham gia.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, đến 22h cùng ngày, cơ quan công an đã lần lượt buộc các đối tượng phải thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình. Hiện đã xác định có 7/10 đối tượng tham gia với vai trò con bạc hoặc tham gia với vai trò phụ cái.

Các đối tượng tham gia đánh bạc gồm: Hoàng Thế Vinh (SN 1982, ngụ phường Lạc Đạo), Đỗ Quốc Thành (SN 1994, Phú Trinh), Nguyễn Văn Cường ( SN 1988), Nguyễn Lê Thái Vũ (SN 1974), Nguyễn Duy Trinh (SN 1977), Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1979), Trần Văn Thuận (SN 1979), cùng ngụ Phú Tài. Các đối tượng khai nhận tham gia đánh bạc với mức cược từ 30.000 đến 500.000 đồng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý hành vi của từng đối tượng theo quy định của pháp luật.

Công an lấy lời khai một đối tượng. (Ảnh: Tấn Thành)

Tụ điểm đánh bạc bằng hình thức xóc tài xỉu này thường diễn ra trên địa bàn phường Phú Tài, nhất là những ngày tết làm mất an ninh trật tự, gây bức xúc trong nhân dân. Tụ điểm này có phân công người cảnh giới lực lượng chức năng từ các hướng vào. Khi phát hiện có công an, các đối tượng tham gia lập tức giải tán, tuy nhiên khi không có công an thì tình trạng đánh bạc lại tái diễn.

Tác giả: Nguyễn Đắc Phú

Nguồn tin: nguoiduatin.vn