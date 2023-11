Biến ki-ốt thành nhà lầu!

Ki-ốt kinh doanh được "hô biến" thành những căn nhà cao tầng khang trang, kiên cố.

Theo đó, khoảng từ năm 1996 đến năm 1998, xã Đức An (nay là xã An Dũng) tổ chức cho đấu thầu 16 ki-ốt, với diện tích từ 24 đến 70m2 bên ngoài chợ Chay để kinh doanh vô thời hạn. Đầu năm 2000, giao thêm 1 ki-ốt cho một hộ dân khác. Sau một thời gian sử dụng các ki-ốt kinh doanh đã có 10/17 hộ dân tự ý "hô biến" ki-ốt kinh doanh thành những căn nhà cao tầng khang trang, kiên cố mà không gặp bất cứ cản trở nào từ chính quyền địa phương. Trong 10 hộ xây dựng nhà ở kiên cố thì có 9 hộ xây dựng nhà 2 tầng, 3 tầng; 1 hộ xây nhà đổ via. Điều đáng nói, sự việc xảy ra ở ngay cạnh trụ sở UBND xã An Dũng.

Phản ánh sự việc, anh Nguyễn Anh T. (trú tại xã An Dũng) cho biết, mặc dù chính quyền địa phương biết nhưng vẫn "ngó lơ" cho các sai phạm liên tiếp xảy ra từ năm này qua năm khác. Sự việc không được chính quyền vào cuộc xử lý, đình chỉ hay cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Qua làm việc, Phó Chủ tịch UBND xã An Dũng Phan Trung Kiên cho biết: "Từ năm 1996 đến 1998, các ki-ốt này được xã giao cho các hộ dân vô thời hạn dùng để kinh doanh buôn bán. Thế nhưng, hiện tại có 10 hộ đã chuyển qua xây dựng nhà ở cao tầng, kiên cố. Có những hộ xây dựng từ cuối năm 2000, có những hộ thì mới xây dựng từ năm 2021, 2022. Họ tự ý xây dựng chứ không hề có giấy tờ và không báo cáo xin phép chính quyền địa phương. Chính quyền cũng có lập biên bản sự việc và báo cáo lên huyện để xin hướng xử lý".

... Biên bản làm việc của UBND xã An Dũng đối với 1 hộ xây dựng trái phép.



Theo biên bản làm việc này, sau khi phát hiện một hộ gia đình đổ móng làm nhà, UBND xã An Dũng đã lập đoàn đi kiểm tra vào ngày 27- 7- 2022. Thế nhưng, thay vì lập biên bản đình chỉ, yêu cầu tháo dỡ công trình vi phạm, biên bản này trở thành bản cam kết có nội dung: "Yêu cầu gia đình sử dụng đất đúng theo giấy cấp đất đối với mục đích là xây ki-ốt kinh doanh. Không được xây dựng công trình kiên cố. Nếu gia đình xây dựng công trình kiên cố thì sẽ bị xử lý theo các quy định của nhà nước có liên quan. Sau này khi Nhà nước thu hồi để giải phóng mặt bằng thì gia đình không được hỗ trợ đền bù công trình đã xây dựng".

Để lý giải cho việc tại sao lại để cho sai phạm mới chồng sai phạm cũ, ông Kiên nói: "Vì trước đây đã có những hộ dân xây dựng rồi, nên bây giờ những hộ khác bảo họ làm được thì chúng tôi cũng làm được, khiến cho xã không thể xử lý và đình chỉ".

Làm việc với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đức Thọ, Phó phòng Nguyễn Thị Hải Bình cho biết: "Tại xã An Dũng hiện sai phạm đất đai đang nhiều, còn chuyện các ki-ốt biến thành nhà ở cao tầng thì chúng tôi chưa nắm được báo cáo từ xã. UBND huyện Đức Thọ cũng đang làm văn bản yêu cầu các xã trên toàn huyện rà soát lại việc cho thuê đất trái thẩm quyền tại các xã. Nếu có sự việc như phóng viên phản ánh thì chúng tôi sẽ xin ý kiến sở, ngành cấp tỉnh để xử lý nghiêm".

Thiết nghĩ, việc UBND xã An Dũng để cho các hộ dân tự ý xây dựng nhà kiên cố trên đất cấp ki-ốt kinh doanh tại khu vực chợ Chay là trái với quy định của pháp luật. Việc buông lỏng quản lý để các hộ dân "hô biến" ki-ốt kinh doanh thành những căn nhà cao tầng kiên cố, liệu chính quyền xã An Dũng có vô can? Đề nghị UBND huyện Đức Thọ vào cuộc làm rõ để người dân không ngoài nghi về năng lực quản lý nhà nước của chính quyền xã An Dũng.

