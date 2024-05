Bị sét đánh trong lúc ngồi ăn cơm, một người phụ nữ thiệt mạng

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Nông, trong vài ngày qua, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã có mưa. Khu vực giữa và phía Nam tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi lớn hơn như xã Đắk Sắk (huyện Đắk Mil) 153,0mm; xã Đắk Môl (huyện Đắk Song) 146,0mm; xã Đạo Nghĩa (huyện Đắk R’lấp) 129,0mm... Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Nông, từ ngày 23/5, thời tiết tỉnh Đắk Nông có mưa, mưa rào vào chiều tối và đêm. Khu vực phía Nam tỉnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 40-80mm/đợt, có nơi >100mm/đợt. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp tại các địa phương trong toàn tỉnh. Do đó, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở khu vực có địa hình đất dốc, nền địa chất yếu. Ngoài ra, các trận mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá kèm gió mạnh có thể gây tốc mái nhà, gãy, đổ cây cối, bị thương người và các vật nuôi.