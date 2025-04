Bênh vực bạn gái, 3 đối tượng đ/â/m t.ử v.o.n.g nhân viên quán lẩu dê

Ngày 16/4, Công an tỉnh Long An cho biết, qua truy xét, Công an tỉnh Long An đã bắt giữ 3 đối tượng: Lê Minh Quang (SN 2004, quê Kiên Giang), Nguyễn Văn Trường (SN 2001, quê kiên Giang) và Ngô Thanh Nhã (SN 2000, ngụ Hậu Giang) để điều tra xử lý về hành vi giết người.

Đây là 3 đối tượng đã quậy phá quán lẩu dê 63 sau đó sử dụng hung khí tấn công nhân viên trong quán, đâm anh Trần Văn Trường (SN 2003, quê Hà Tĩnh) tử vong.

Nhóm 3 đối tượng xông vào quán gây rối và đâm chết 1 nhân viên của quán lẩu dê.



Theo thông tin ban đầu, trưa 13/4, Trường, Quang đến phòng trọ của Nhã ở xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa nhậu. Đến 18h, cả 3 về nhà thuê của Trường ngủ rồi tiếp tục đến nhà bạn gái của Trường ở gần Chợ Đồn, KCN Tân Đức uống bia. Tại đây bạn gái của Trường có kể lại việc mình vừa nghỉ việc tại quán lẩu dê do làm việc cực lại bị nhóm nhân viên cũ cằn nhằn.

Nghe vậy, Nhã đưa cho Quang một con dao Thái Lan cất vào túi áo khoác rồi cùng Trường đến quán lẩu dê.

...

Tại đây khi thấy nhóm nhân viên của quán đang ngồi phía trước, cả 3 bước vào chửi bới và dùng tay đánh vào đầu một nhân viên khiến nhân viên này hô hoán tháo chạy vào trong. 3 đối tượng xô ngã bàn ghế rồi cầm hung khí lao vào.

Lúc này anh Trường trong bếp nghe tiếng la lối bên ngoài nên chạy ra thì bị Quyết cầm dao đâm 2 nhát vào người gục xuống bất tỉnh. Sau khi gây án cả 3 lên 2 xe gắn máy bỏ trốn. Anh Trường được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Theo lời chị V., chủ quán lẩu dê, 3 đối tượng trên và nhân viên trong quán không có mâu thuẫn cũng không quen biết nên không rõ nguyên nhân gì xảy ra vụ việc trên.

Chị V. cho biết thêm một chi tiết, trước khi vụ án xảy ra một ngày, quán có nhận một nhân viên nữ vào làm việc, tuy nhiên người này làm không quen việc, than mệt nên buổi chiều 13/4 đã tự ý bỏ việc.



Tác giả: M.Đ

Nguồn tin: cand.com.vn