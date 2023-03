Bé 2 tuổi bị trâu húc nguy kịch cần cộng đồng giúp đỡ

Đây là một trường hợp đặc biệt khó khăn và rất cần được sự chung tay giúp đỡ khẩn cấp từ cộng đồng. Do đó, đại diện của Phòng Công tác xã hội – Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức đã chủ động trao đổi, nhờ chúng tôi thông tin đến với bạn đọc hảo tâm gần xa.

Được biết, bé Bồn Văn Ơn (2 tuổi), người dân tộc Dao ở bản Nghè, xã Yên Cường, huyện Bắc Mê (Hà Giang) theo mẹ đi chăn trâu nhưng bị trâu húc dẫn đến chấn thương sọ não. Chị Dằn Thị Hiệp (SN 1990), mẹ của cháu Ơn quá bất ngờ, choáng váng trước tai nạn bất ngờ ập đến với con.

"Ngày hôm đó em cho con đi chăn trâu cùng. Em để con một chỗ rồi cắt cỏ ngay đấy, nhưng lúc sau nhìn không thấy con đâu, em chạy đến thì thấy con đã bị trâu húc văng một đoạn. Lúc đó em hoảng quá, chỉ biết gào khóc rồi kêu cứu...", chị Dằn Thị Hiệp kể lại và luôn tự trách bản thân bất cẩn, chủ quan.

Cháu Bồn Văn Ơn sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang, nhưng vì tình trạng ngày càng chuyển biến nặng nên các bác sĩ đã đề nghị chuyển con xuống Bệnh viện Việt Đức.

Theo cập nhật mới nhất từ các bác sĩ của Bệnh viện Việt Đức, hiện tại, bé Ơn đang trong tình trạng hôn mê sâu, phải thở máy và điều trị tại khoa Hồi sức tích cực 2 của bệnh viện này.

Chị Dằn Thị Hiệp bên con trai bé nhỏ, lúc được các bác sĩ cho tranh thủ vào thăm.

Là người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân Ơn, bác sĩ Trịnh Văn Đồng – Trung tâm Gây mê hồi sức và Ngoại khoa - Bệnh viện hữu nghị Việt Đức cho biết:

"Bệnh nhân vào viện ngày 19-2 trong tình trạng hôn mê sau tai nạn sinh hoạt do trâu húc, phù nhiều, thở máy. Hiện tại bệnh nhân mê, tiếp tục an thần, thở máy, chống phù não, chống co giật, kháng sinh dự phòng, tiên lượng bệnh nặng."

Bồn Văn Ơn, 2 tuổi, dân tộc Dao, trú tại Bản Nghè, xã Yên Cường, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang bị chấn thương sọ não, hôn mê sâu do trâu húc đang rất cần được giúp đỡ.

Khi chúng tôi hỏi han về gia cảnh, chị Dằn Thị Hiệp rụt rè cho chúng tôi xem giấy chứng nhận hộ nghèo. Cuộc sống hai vợ chồng và hai con khá khó khăn. Ngày ngày họ đi làm nương là chính. Thường ngày, gia đình cũng chẳng đủ ăn, nên khi tai nạn ập đến thì cả hai vợ chồng tất tả ngược xuôi mãi mới lo được 1,5 triệu đồng, để kịp đưa con đi cấp cứu ở Bệnh viện huyện Bắc Mê.

Hình ảnh cháu bé 2 tuổi với gương mặt non nớt nằm bất động trên giường bệnh bên trong căn phòng chỉ có tiếng máy thở hòa lẫn với mùi thuốc, mùi hóa chất khử khuẩn khiến chúng tôi không khỏi xót xa.

Về mặt chuyên môn, y đức, các y bác sĩ đang cố gắng hết sức từng phút từng giây giành giật sự sống, giữ tính mạng bé Ơn. Nhưng về mặt kinh tế thì bệnh viện cũng chỉ hỗ trợ trong phạm vi nhất định. Do đó, các thầy thuốc cũng rất mong các nhà hảo tâm chung tay, để phần nào giúp đỡ gia đình chị Dằn Thị Hiệp vượt qua lúc khó khăn này.

Người mẹ nghèo bất lực, xót xa nhìn đứa con bé bỏng nằm bất động trên giường bệnh

Mọi sự quan tâm, giúp đỡ xin liên hệ: Chị Dằn Thị Hiệp (Mẹ bệnh nhân Bồn Văn Ơn) Địa chỉ: Bản Nghè, xã Yên Cường, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang. Số điện thoại: 0822833537 Hoặc Phòng Công tác xã hội – Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức: Phòng 246 nhà C3 Điện thoại: 024.32668625, liên hệ số máy lẻ 585 Tài khoản tiếp nhận kinh phí ủng hộ hoạt động từ thiện Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức: Tên tài khoản: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Số tài khoản VNĐ: 12210002100700 Tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Hà Thành Nội dung: Ủng hộ bệnh nhân MS 2134 hoặc ủng hộ BN Bồn Văn Ơn.

