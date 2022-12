Bắt ‘yêu râu xanh’ hiếp dâm và cướp tài sản nhiều nữ sinh ở miền Tây

Nguyễn Hoàng Huy bị bắt giữ - Ảnh: V.VŨ

Theo đó, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang, Công an huyện Gò Quao, Công an TP Rạch Giá phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu và Công an tỉnh Cà Mau vây bắt Huy khi đang ẩn náu tại một phòng trọ ở phường 6, TP Cà Mau.

Tại cơ quan công an, bước đầu Huy khai nhận thời gian qua đã gây ra ba vụ cướp tài sản và hiếp dâm nhiều nữ sinh tại Kiên Giang.

Cụ thể, trưa 21-11-2022, sau khi tan học, em D. và em N. (cùng 11 tuổi, trú xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Gò Quao) đạp xe về nhà.

Khi đi đến đoạn gần kênh Mười Đờn, Huy dùng dao khống chế hai em này để cướp hai đôi bông tai vàng 18K. Sau đó, bắt hai em này lên xe, Huy chở đến đoạn đường vắng rồi thả D. và N. xuống đi về nhà.

Đến trưa 27-11-2022, thấy em Y., M. và P. (cả ba em này đều 12 tuổi, cũng là học sinh một trường THCS ở Gò Quao) đang tập cầu lông trong sân trường, Huy chạy xe đến trò chuyện, nói có con đang đi học thì bị người khác đánh nên ngỏ ý nhờ ba em này giúp. Ba nữ sinh này đồng ý.

...

Sau đó, Huy bảo Y. lên xe chở đi, còn M. và P. đi xe đạp điện theo sau. Đến khu vực vắng người, Huy dùng dao khống chế, buộc cả ba vào trong đám sậy. Huy bắt Y. tháo bông tai vàng 18K và yêu cầu M. đưa điện thoại di động. Sau đó, Huy thực hiện hành vi hiếp dâm với M. rồi lên xe tẩu thoát.

Chiều cùng ngày, Huy chạy xe máy đến đường Nguyễn Trung Trực, phường An Bình (TP Rạch Giá) thì phát hiện em Q. (12 tuổi) cùng hai người bạn đang trên đường đến nhà bạn học nhóm.

Huy cầm dao dọa, bảo Q. lên xe chở đến bãi đất trống thuộc phường An Hòa để thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau đó, Huy tháo đôi bông tai vàng 18K của Q.

Ngoài ba vụ cướp tài sản và hiếp dâm nữ sinh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, Huy còn thừa nhận đã gây ra ba vụ cướp tài sản và hiếp dâm các nữ sinh khác trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, An Giang và một vụ trộm cắp tài sản tại Vĩnh Long.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra.

Tác giả: V. VŨ - C.CÔNG

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ