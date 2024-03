Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân vụ khách hàng mất 58 tỉ trong tài khoản

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - phó giám đốc Công an TP Hà Nội - Ảnh: PHẠM TUẤN

Liên quan vụ khách hàng bỗng dưng mất 58 tỉ tại MSB (Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam), tại cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý 1 năm 2024 do UBND TP Hà Nội tổ chức chiều 28-3, lãnh đạo Công an TP Hà Nội đã có thông tin về vụ việc.

Thông tin với báo chí, thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - phó giám đốc Công an TP Hà Nội - cho biết ngày 10-10-2023, Cơ quan an ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã tiếp nhận tin báo của Ngân hàng MSB về việc phát hiện nhân viên ngân hàng trên có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tin báo trên tố cáo bà Bùi Thị Hoài Anh (sinh năm 1984, trú tại chung cư 390 Bồ Đề, Long Biên) - giám đốc Ngân hàng MSB chi nhánh Thanh Xuân - có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng với số tiền 165 tỉ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra ngày 18-10-2023, ông Tùng cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh. Bước đầu xác định bà Anh đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 8 bị hại với số tiền 338 tỉ đồng.

"Hiện công an đã áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản để trả cho bị hại. Bước đầu xác định không có đồng phạm và công an đang xác định tiếp" - ông Tùng thông tin.

Trước đó, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) cho biết vừa qua, một số phương tiện truyền thông và mạng xã hội đã lan tỏa thông tin liên quan đến việc khách hàng phản ảnh bị mất tiền trong tài khoản mở tại một chi nhánh. ... Liên quan đến vấn đề này, MSB thông tin trong quá trình tra soát hoạt động, đánh giá cán bộ định kỳ tại các chi nhánh, ngân hàng này đã phát hiện có dấu hiệu bất thường liên quan đến một số cán bộ, nhân viên với một nhóm khách hàng (có quan hệ mật thiết với nhau trước khi tham gia MSB). MSB đã chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để làm rõ. Trao đổi với báo chí, bà N.T.L. (Hà Nội) cho biết số tiền hơn 58 tỉ đồng trong tài khoản mở tại Ngân hàng MSB bỗng dưng biến mất. "Hơn 2 năm qua sau khi gửi tiền, tôi vẫn gửi và rút tiền bình thường. Nhưng đến đầu tháng 10-2023, tôi được cơ quan Công an TP Hà Nội mời lên làm việc và thông báo số tiền tôi gửi trong Ngân hàng MSB không còn. Đến thời điểm này, tổng số tiền của tôi lên đến hơn 58 tỉ đồng" - bà N.T.L. cho hay. Bà N.T.L. cũng khẳng định không hề rút tiền, không ủy quyền cho ai cũng như không ký khống bất cứ giấy tờ nào. Suốt hơn nửa năm qua, bà L. cho biết đã nhiều lần đến Ngân hàng MSB khiếu nại đề nghị phải trả hơn 58 tỉ đồng gửi tại ngân hàng này. Tuy nhiên, phía ngân hàng này từ chối giải thích nguyên nhân mất tiền và chưa trả tiền cho bà mà nói đang chờ kết luận của cơ quan điều tra.

Tác giả: Phạm Tuấn

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ