Bắt quả tang hot girl sinh năm 2000 làm 'chuyện xấu' trong nhà nghỉ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Rạch Giá (Kiên Giang) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với, Kiều Thị Loan Em (SN 2000, trú ấp Phú Thuận, xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 9/1, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP. Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) kiểm tra một phòng trên tầng 2 tại một nhà nghỉ ở đường Lạc Hồng, TP. Rạch Giá, theo Tiền Phong.

Đối tượng Kiều Thị Loan Em

...



Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang Kiều Thị Loan Em cất giấu 22 gói nylon bên trong chứa các hạt tinh thể màu trắng và 2 gói nylon bên trong có chứa 41 viên nén (nghi là ma túy tổng hợp) nên tiến hành thu giữ.

Theo CAO, tại cơ quan công an, bước đầu Loan Em thừa nhận bản thân nghiện ma túy; từ An Giang đến TP. Rạch Giá thuê phòng ở nhà nghỉ nói trên được 4 ngày. Loan Em khai đây là số ma túy mới mua về chưa kịp sử dụng, thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt quả tang.

Cơ quan Công an đang tạm giữ hình sự Loan Em để tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguồn tin: saostar.vn