Bảo vệ tàu khai thác cát nổ súng "dằn mặt" người dân nuôi ngao

Theo thông tin từ UBND huyện Kiến Thụy, khoảng 7 giờ ngày 14-12, ông B.V.T. (SN 1972, là người dân nuôi ngao trên khu vực biển huyện Kiến Thụy) cùng một số hộ dân phát hiện tàu thủy mang BKS HP 4159 đang khai thác cát trong phạm vi bãi thả ngao của ông T..

Sau đó, ông T. cùng một số người dân lại gần tàu HP 4159 để xua đuổi thì bị một người đàn ông trên tàu cầm súng và bắn chỉ thiên.

Lúc này, tại Trạm Biên phòng Đoàn Xá (Kiến Thụy, Hải Phòng), khoảng 30 người dân tập trung, kiến nghị. UBND huyện Kiến Thụy đã chỉ đạo xã Đoàn Xá phối hợp với các lực lượng của huyện tuyên truyền, vận động người dân tự giải tán, không gây mất an ninh trật tự trên khu vực.

Quá trình xác minh, Đồn Biên phòng Đoàn Xá xác định tàu HP 4159 của Công ty cổ phần Thương mại vận tải Hoàng Phương. Thời điểm xảy ra sự việc, tàu này có 5 thuyền viên và 5 bảo vệ của mỏ cát Đông Kinh (thuộc khu vực cửa sông Văn Úc, Kiến Thụy) đang khai thác cát trong mỏ cát của Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và dịch vụ Đông Kinh (Công ty Đông Kinh) đã được TP Hải Phòng cấp phép. Toàn bộ giấy tờ liên quan đến tàu, hàng hóa và bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên đều đảm bảo.

Trong quá trình khai thác cát tại mỏ cát của Công ty Đông Kinh, tàu HP 4159 bị một số người dân đi trên các tàu, thuyền khai thác ngao xua đuổi, ngăn cản không cho khai thác cát.

Mặc dù những người trên tàu HP 4159 thông báo đang khai thác cát trong phạm vi mỏ cát của Công ty Đông Kinh đã được UBND TP Hải Phòng cấp phép nhưng người dân vẫn cố tình đưa tàu áp sát tàu HP 4159.

Cho rằng một số người dân đi trên các tàu thuyền có ý định nhảy sang tàu HP 4159 nên Đặng Hữu C. (bảo vệ của Công ty TNHH Đầu tư thương mại Hoàng Nam Phát, được giao nhiệm vụ bảo vệ mỏ cát và tàu HP 4159) đã rút khẩu súng bắn một phát chỉ thiên để cảnh cáo. Sau đó, số người dân đi trên các phương tiện đã dời đi.

Khẩu súng mà bảo vệ Đặng Hữu C. sử dụng mang nhãn hiệu RG88; số hiệu: RCG19091350, Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ số: 3120300100/GP do Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Công an TP Hải Phòng cấp ngày 10-3-2020.

Sau khi sự việc xảy ra, Đồn Biên phòng Đoàn Xá cùng với Công an huyện Kiến Thụy vào cuộc xác minh làm rõ vụ việc. Đồng thời, các lực lượng được yêu cầu tăng cường kiểm tra, đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên biển và trên địa bàn huyện Kiến Thụy.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra các vụ va chạm giữa các hộ nuôi ngao và các tàu khai thác cát trên vùng biển Hải Phòng.

