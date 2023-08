Bắt nghi phạm đi ô tô bắt cóc bé trai 7 tuổi trên đường, đòi chuộc 15 tỉ đồng

Hình ảnh vụ việc qua camera an ninh ở hiện trường - Ảnh cắt từ camera an ninh

Sáng 15-8, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết đơn vị vừa phối hợp cùng các đội nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội bắt giữ nghi phạm bắt cóc bé trai 7 tuổi ở khu dân cư thuộc phường Việt Hưng (quận Long Biên) vào tối 14-8.

Your browser does not support the video tag.

Nóng: Bắt nghi phạm chặn đường bé trai đưa lên ô tô, đòi chuộc 15 tỉ ở Hà Nội

Danh tính của nghi phạm được xác định là Nguyễn Đức Trung (31 tuổi, quê huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc).

"Hiện nghi phạm đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án", vị lãnh đạo nói.

Bước đầu cảnh sát xác định do nợ nần, Trung bắt cóc bé trai với mục đích tống tiền.

Nguyễn Đức Trung bị bắt giữ - Ảnh: TTXVN

...



Chiều tối 14-8, Trung lái ô tô lòng vòng quanh khu biệt thự ở phường Việt Hưng, quận Long Biên tìm "con mồi".

Khi thấy bé trai 7 tuổi đang đi xe đạp trên đường, Trung liền mở cửa ô tô phía bên ghế lái để chặn lối đi.

Trung sau đó xuống xe, nhìn xung quanh một lượt rồi nhanh chóng ôm bé trai, lôi vào trong ô tô và bỏ chạy.

Sau khi bắt được bé trai, nghi phạm yêu cầu nạn nhân đọc số điện thoại của người thân. Trung sau đó đã liên lạc với người thân của bé trai, yêu cầu đưa 15 tỉ đồng để nhận lại con.

Gia đình cháu bé đã chuẩn bị được hơn 13 tỉ đồng để chuộc con.

Đến 5h sáng 15-8, Trung bị cảnh sát bắt giữ ở khu công nghiệp huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Thời điểm cảnh sát vây bắt, nghi phạm đã dùng súng bắn đạn cao su chống trả khiến một cảnh sát hình sự bị thương.

Đối tượng đeo khẩu trang đi trên xe ô tô Kia Morning bước xuống, áp sát, rồi bất ngờ bế cháu bé vào xe và tẩu thoát - Ảnh: TTXVN

Tác giả: Danh Trọng

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ