Bắt khẩn cấp tài xế xe bán tải gây tai nạn khiến 3 người tử vong

Theo báo Lao Động, sáng 17/12, Công an quận Ngũ Hành (Tp.Đà Nẵng) đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trương Vạn Nhật (27 tuổi, trú tỉnh Quảng Nam, làm nghề môi giới bất động sản), là tài xế điều khiển xe bán tải gây tai nạn thương tâm khiến 3 người tử vong vào đêm 16/12.

Trước đó vào khoảng 17h20 ngày 16/12, tại ngã tư đường Quảng Nam giao với đoạn đường không tên (đoạn đường chưa đưa vào khai thác, sử dụng, thuộc địa phận phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Xe bán tải BKS 43C-256.30 do Trương Vạn Nhật điều khiển lưu thông theo hướng Bắc- Nam, khi đi đến cột đèn chiếu sáng số 45 thì va chạm với 2 xe máy đi cùng chiều gồm xe máy do chị V.T.H.S. (25 tuổi, trú tại xã Đại Tân, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) điều khiển và xe máy do anh N.T.K. (48 tuổi) điều khiển chở theo chị L.T.T.N. (44 tuổi) cùng trú phường Hoà Cường Nam, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến chị S; anh K. và chị L. tử vong tại chỗ.

Theo công an, sau khi gây tai nạn, Nhật ngoan cố, không thành khẩn khai báo. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn với tài xế này là 1,288mg/lít khí thở, vượt quá mức cho phép về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Cơ quan điều tra đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ đối với Trương Vạn Nhật để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo Tuổi Trẻ Online, Trương Vạn Nhật từng có 1 tiền án về tội Cố ý gây thương tích (chịu án phạt tù 6 tháng và mới chấp hành xong vào tháng 9/2021).

