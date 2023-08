Bắt khẩn cấp người phụ nữ bạo hành bé trai trong lúc bé trần truồng

Ngày 25-8, Cơ quan CSĐT Công an quận 12 (TP HCM) đã bắt khẩn cấp Lê Thị Diễm Trang (SN 1988, ngụ quận 12, TP HCM) để điều tra về hành vi hành hạ người khác.

Lê Thị Diễm Trang chính là người đã dùng chổi đánh cháu T.P.C.T. (SN 2015) trong lúc cháu ở trạng thái trần truồng khiến người dân khu vực bức xúc.

Lê Thị Diễm Trang



Khoảng 16 giờ ngày 23-8, người dân ở KP3, phường An Phú Đông thấy Trang trói cháu T.P.C.T. vào cột điện trong tình trạng trần truồng. Trước mặt nhiều người, Trang dùng chổi đót liên tục đánh cháu T. dù cháu khóc và kêu la thảm thiết.

... Tang vật vụ án



Nhiều người nhìn thấy đã can ngăn nhưng Trang vẫn lớn tiếng chửi bới. Thậm chí Trang còn xông vào nhà anh Phan Doãn Sáng (SN 1972) đánh người nhà anh Sáng vì anh dám can ngăn và tố cáo Trang lên công an.

Anh Trần Khương (SN 1972) xót xa: "Cách đây khoảng 20 ngày, tôi nhìn thấy Trang dùng thắt lưng đánh cháu T., tôi can ngăn thì Trang chửi bới tôi. Chiều 23-8, tôi cùng nhiều người thấy Trang đánh cháu T. dã man quá nên đã can ngăn và báo công an".

Một nguồn tin cho biết, mẹ cháu T. qua đời, cháu T. sống cùng với cha ruột là Phạm Tiến Cường. Do phải đi làm nên ông Cường nhờ Trang trông giúp cháu T. Tuy nhiên quá trình trông coi, Trang thường đánh cháu T. khiến người dân bức xúc.

Tác giả: PHẠM DŨNG

Nguồn tin: Báo Người Lao Động