Bắt Giám đốc công ty nhập lậu sữa từ nước ngoài về Việt Nam

Pháp luật

Sáng 20/01, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Đà Nẵng cho biết, đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Nam (SN 1984, trú phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) về tội “Buôn lậu”.