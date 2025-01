Bắt đối tượng sàm sỡ phụ nữ trên đoạn đường vắng

Đối tượng S tại Cơ quan Công an.

Trước đó, chị N.T.C.T (trú thôn Lệ Sơn 2, Hòa Tiến, Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đến Công an xã Hòa Tiến trình báo: vào lúc 18 giờ ngày 27/12/2024, trên đường đi làm về trên đoạn đường từ chợ Lệ Trạch về thôn Lệ Sơn Bắc (Hòa Tiến) thì bị một nam thanh niên điều khiển đi xe máy đi cùng chiều dùng tay “sàm sỡ” vùng ngực chị T. Sau khi thực hiện hành vi, đối tượng đã bỏ chạy. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Hòa Tiến đã tiến hành xác minh, điều tra làm rõ đối tượng thực hiện hành vi trên là Đ.N.S (1999, trú thôn Phú Sơn Nam, Hòa Khương, Hòa Vang). Tại Cơ quan Công an, S. đã khai nhận hành vi của mình. S. còn khai nhận trước đó vào khoảng tháng 11/2024 đã từng thực hiện hành vi sàm sỡ với 1 người phụ nữ khác tại đường ĐH409, gần chợ Lệ Trạch. Hiện Công an xã Hòa Tiến đã lập hồ sơ xử lý đối tượng S theo quy định pháp luật.

Trước đó, cũng vào tháng 11/2024, Công an xã Hòa Tiến phối hợp cùng Đội Hình sự-Kinh tế-Ma túy Công an Hòa Vang bắt giữ 1 đối tượng cũng có hành vi sàm sỡ phụ nữ tại tuyến đường ĐH409. Qua thử test đối tượng dương tính với ma túy, Công an xã đã lập hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật và đưa đối tượng đi cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở xã hội Bầu Bàng.

