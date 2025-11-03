Giết người rồi ngủ cùng bị hại đến sáng

Tại cơ quan Công an, đối tượng Đỗ Bảo Anh khai nhận, vào khoảng 23 giờ ngày 30/10, đã cùng với người yêu tên là L.T.K.Ng (SN 1998, ngụ tỉnh An Giang) thuê nhà trọ tại bàn tỉnh Tây Ninh (khu vực huyện Đức Hòa, tỉnh Long An trước đây) để qua đêm thì 2 bên xảy ra mâu thuẫn, có lời qua tiếng lại với nhau.

Trong lúc tức giận, Bảo Anh đã dùng tay bóp cổ Ng khoảng hơn 5 phút thì mới buông ra và phát hiện Ng đã tắt thở.

Đối tượng Đỗ Bảo Anh đến đầu thú tại Công an phường Long Phú.

...



Sau khi giết Ng, Bảo Anh tiếp tục nằm ngủ tại phòng trọ đến khoảng 05 giờ 30 phút sáng 31/10 thì bắt xe taxi về tỉnh An Giang, để xác bị hại lại nhà trọ.

Đến khoảng 14 giờ 40 phút cùng ngày, Bảo Anh đến Công an phường Long Phú đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Công an phường Long Phú đã bàn giao Đỗ Bảo Anh, cùng hồ sơ tài liệu có liên quan cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh thụ lý theo thẩm quyền.

Tác giả: Minh Triết - Hồng Phát

Nguồn tin: Báo Công Lý