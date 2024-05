Bắt chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò Doãn Tiến Dũng

Ông Doãn Tiến Dũng - chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò - Ảnh: THANH THANH

Chiều 24-5, lực lượng công an đã khám xét phòng làm việc, nhà riêng của ông Doãn Tiến Dũng - chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò, Nghệ An sau khi Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Dũng.

Trả lời Tuổi Trẻ Online, một nguồn tin từ Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An xác nhận thông tin trên. Tuy nhiên, hành vi khiến ông Dũng bị khởi tố chưa được cung cấp.

Trước đó, ông Doãn Tiến Dũng đã ra quyết định ủy quyền cho ông Nguyễn Quang Tiêu - phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò giải quyết công việc của thị xã từ ngày 6-5 cho đến khi có thông báo hết ủy quyền.

Thời gian gần đây, các phương tiện thông tin đại chúng đã đăng tải một số sai phạm về đất đai trên địa bàn thị xã Cửa Lò. Sau đó, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra.

Tháng 1-2024, Ban Thường vụ Thị ủy Cửa Lò đã họp phiên đột xuất để nghe UBND thị xã báo cáo kết quả thực hiện "kết quả rà soát, khắc phục việc thu hồi đất, bố trí tái định cư trên địa bàn thị xã".

...

Ban Thường vụ Thị ủy Cửa Lò yêu cầu UBND thị xã, các cá nhân có liên quan phải gương mẫu chấp hành và vận động người thân chấp hành tốt chủ trương của Ban Thường vụ Thị uỷ trong việc trả lại đất hoặc nộp tiền theo đúng quy định.

Chỉ rõ sai phạm của tập thể, cá nhân có liên quan và đề xuất hình thức xử lý trách nhiệm theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Trước khi giữ chức vụ Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò, ông Doãn Tiến Dũng phụ trách Phòng Tài chính, phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò. Ngày 11-2-2014, tại kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân thị xã Cửa Lò khoá IV đã bầu ông Doãn Tiến Dũng - phó Chủ tịch UBND thị xã giữ chức Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò nhiệm kỳ 2011-2016. Ông Dũng làm chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò từ năm 2014 đến nay.

Tác giả: DOÃN HÒA

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ