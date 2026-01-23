Bắt 3 nhân viên Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa

Ngày 22-1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM cho biết đã khởi tố, ra lệnh bắt để tạm giam 3 bị can Chu Nguyên Thăng (Đội trưởng Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa), Cao Hoàng Phúc và Cao Thái Phi để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Vụ án gây bức xúc dư luận khi các đối tượng đã lợi dụng cao điểm dịch Covid-19 để trục lợi ngay trên nỗi đau của người dân.

Ba người bị bắt sau bê bối tại Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa



Theo kết quả điều tra, trong thời gian từ tháng 7 đến giữa tháng 8-2021, khi số ca tử vong tại TPHCM tăng cao, Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa phải hoạt động với cường độ rất lớn.

Lợi dụng việc được giao điều phối toàn bộ hoạt động của trung tâm, Chu Nguyên Thăng đã chỉ đạo Cao Hoàng Phúc và Cao Thái Phi thực hiện việc mua hũ cốt, hình lắc, bảng tên không thông qua hợp đồng chính thức giữa Công ty Môi trường đô thị TPHCM và đơn vị cung ứng, mà mua bên ngoài, để ngoài sổ sách kế toán.

Các đối tượng không công khai bảng giá niêm yết theo quy định, mà bán cho các cơ sở mai táng với giá cao hơn, qua đó chiếm đoạt phần chênh lệch. Kết quả điều tra bước đầu xác định, riêng hành vi này đã giúp các bị can thu lợi bất chính hơn 219 triệu đồng, trong đó Chu Nguyên Thăng là đối tượng chủ mưu, chỉ đạo và hưởng lợi nhiều nhất.

Đáng chú ý, ngoài số tiền chênh lệch nêu trên, trong cùng thời điểm dịch bệnh, Chu Nguyên Thăng còn nhận thêm tiền “bôi dưỡng” từ nhiều cơ sở mai táng với tổng số tiền lên tới 478,7 triệu đồng.

...

Như vậy, tổng số tiền mà bị can Chu Nguyên Thăng đã chiếm đoạt, thu lợi bất chính trong giai đoạn cao điểm dịch bệnh là hơn 596 triệu đồng, chưa kể phần hưởng lợi của các đồng phạm.

Quá trình điều tra, Công an TPHCM đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, tập trung rà soát toàn bộ quy trình hoạt động của Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa trong thời gian dịch bệnh.

Đồng thời, Công an TPHCM thu thập, đối chiếu hồ sơ, chứng từ kế toán; trưng cầu giám định tài chính, sao kê, phân tích dòng tiền qua các tài khoản ngân hàng liên quan. Đồng thời, công an làm việc với hàng loạt cơ sở mai táng, cá nhân có liên quan để làm rõ bản chất vụ việc.

Mặc dù hành vi phạm tội được che giấu tinh vi, lợi dụng hoàn cảnh đặc biệt của dịch bệnh để hợp thức hóa quy trình thu chi, nhưng bằng tinh thần trách nhiệm và nghiệp vụ vững vàng, lực lượng điều tra đã từng bước bóc tách, làm rõ vai trò, hành vi của từng đối tượng, thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Vụ án là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc đối với những cán bộ, nhân viên được giao thực hiện nhiệm vụ công trong các đơn vị công ích.

Đồng thời, việc kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM tiếp tục khẳng định quyết tâm của lực lượng công an trong đấu tranh phòng, chống tội phạm về tham nhũng, chức vụ, nhất là các hành vi lợi dụng thiên tai, dịch bệnh để trục lợi, xâm hại lợi ích của nhà nước và quyền lợi chính đáng của nhân dân.

Tác giả: Phạm Dũng

Nguồn tin: Báo Người Lao Động