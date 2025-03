Bạn gái cũ lao thẳng vào đám cưới, quỳ gối cầu xin chú rể quay lại

Hôn lễ vốn là khoảnh khắc thiêng liêng, nơi hai người yêu nhau chính thức gắn kết cuộc đời mình. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu một "vị khách không mời" xuất hiện và làm đảo lộn tất cả? Câu chuyện dưới đây kể về một sự việc hy hữu: một cô bạn gái cũ mặc áo cưới trắng tinh, lao vào lễ cưới của chú rể để cầu xin anh quay lại. Vụ việc này không chỉ khiến cô dâu sốc nặng mà còn khiến cả thế giới xôn xao.

Thực tế, câu chuyện này đã diễn ra từ năm 2019 nhưng mới đây được một trang tin đăng tải và lập tức hot trở lại.

Your browser does not support the video tag.

Tình huống khó tin diễn ra tại một đám cưới ở Trung Quốc. Trong ngày trọng đại của cặp đôi, khi cô dâu và chú rể đang chuẩn bị làm lễ, một người phụ nữ bất ngờ xuất hiện. Điều gây sốc là cô mặc một chiếc áo cưới trắng tinh, giống hệt như cô dâu, và lao thẳng về phía chú rể. Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, cô này quỳ xuống, khóc lóc và cầu xin chú rể đừng kết hôn, nói rằng cô vẫn còn yêu anh rất nhiều.

Cô dâu, người đang đứng cạnh chú rể, hoàn toàn bị bất ngờ. Cô không biết phải phản ứng thế nào trước tình huống kỳ lạ này. Chú rể có hành động cự tuyệt với bạn gái cũ, cố gắng giải thích với cô dâu. Tuy nhiên, cô gái sau đó đã bước xuống sân khấu.

...

Cô gái mặc áo cưới đến hôn lễ của bạn trai cũ, cầu xin quay lại khiến nhiều người khó xử. Ảnh chụp từ clip



MC của sự kiện cũng tỏ ra bối rối. Anh này thừa nhận "đám cưới đã xảy ra một sự kiện không ngờ". Sau đó, anh nói thêm: "Nếu bạn hỏi tình yêu là gì, đó là việc trao trọn trái tim cho một người khác".

Sau khi đoạn video được chia sẻ, cư dân mạng có nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cảm thông với cô bạn gái cũ, cho rằng cô ấy hẳn đã rất đau khổ khi mất đi người mình yêu. Tuy nhiên, phần lớn đều chỉ trích hành động của cô, cho rằng việc phá đám cưới là không đúng và thiếu tôn trọng hạnh phúc của người khác. Nhiều người còn thương cô dâu, vì ngày vui của cô đã bị biến thành một ký ức khó quên theo cách không mong muốn.

Tác giả: AB

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn