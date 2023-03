Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ chuẩn y, phê chuẩn nhân sự mới

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Nguyễn Văn Được trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ ký phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Huỳnh Văn Sơn

Phê chuẩn, chuẩn y Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Long An

Ngày 28/3, Tỉnh ủy Long An tổ chức Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Long An đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với đồng chí Huỳnh Văn Sơn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; cùng Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y đồng chí Nguyễn Ngọc Vệ, Trưởng phòng Tổng hợp, Ban Nội chính Tỉnh ủy giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Long An, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Nguyễn Văn Được trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y đồng chí Nguyễn Ngọc Vệ giữ chức Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Long An, nhiệm kỳ 2020-2025.



Phát biểu chúc mừng 2 đồng chí vừa mới nhận nhiệm vụ mới, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An, Nguyễn Văn Được đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của 2 đồng chí trong suốt thời gian qua.

Bí thư Tỉnh ủy Long An mong muốn trên cương vị mới, các đồng chí sẽ phát huy hơn nữa năng lực, sở trưởng và kinh nghiệm của mình, để cùng tập thể đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ 11.

... Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Nguyễn Văn Được phát biểu



Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh uỷ Long An, 2 đồng chí Huỳnh Văn Sơn và Nguyễn Ngọc Vệ đều nêu rõ quyết tâm, cố gắng để thực hiện nhiệm vụ được giao phó, góp phần hoàn thành công việc của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Long An và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian tới.

Các đồng chí: Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang; Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang; Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang trao quyết định và chúc mừng đồng chí Trần Văn Chính.



Chuẩn y nhân sự Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang

Ngày 28/3, Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Cụ thể, Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y ông Trần Văn Chính, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang, tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chúc mừng đồng chí Trần Văn Chính được Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2020-2025. Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang mong muốn đồng chí Trần Văn Chính không ngừng nỗ lực, phấn đấu cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện tốt nhiệm vụ.

Nguồn tin: Báo Chính Phủ