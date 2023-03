Bộ Quốc phòng, Bộ Công an công bố điều động, bổ nhiệm nhân sự

Quân khu 1 tổ chức Hội nghị trao Quyết định điều động, bổ nhiệm. Ảnh: Chinhphu.vn

Điều động, bổ nhiệm nhân sự Quân khu 1

Tin từ Cổng TTĐT Chính phủ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chiều 21/3, Bộ Tư lệnh Quân khu tổ chức hội nghị trao Quyết định điều động, bổ nhiệm cho 11 cán bộ các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu.

Theo các quyết định của Bộ Quốc phòng, Đại tá Vũ Văn Cường, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 1 được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục Kỹ thuật;

Đại tá Nguyễn Khắc Huy, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 346 được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 1;

Thượng tá Nông Công Thức, Chủ nhiệm Kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu 1;

Đại tá Đỗ Văn Toán, Phó Sư đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Sư đoàn 346 được bổ nhiệm giữ chức Sư đoàn trưởng Sư đoàn 346;

Bộ Quốc phòng cũng điều động, bổ nhiệm 7 cán bộ giữ chức vụ tại các đơn vị: Sư đoàn 346; Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 338; Trường Quân sự Quân khu và Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn.

Bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an

Chiều 20/3, tại Hà Nội, Cục Tổ chức cán bộ phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao Quyết định cho Đại tá Trần Văn Toản. Ảnh: Chinhphu.vn



Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đã trao Quyết định của Bộ trưởng về việc điều động Đại tá Trần Văn Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận những công lao, đóng góp của Đại tá Trần Văn Toản trong thời gian công tác ở Công an tỉnh Bình Thuận.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc, Đại tá Trần Văn Toản mong muốn luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, của Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT, sự phối hợp có hiệu quả của các đồng chí lãnh đạo Văn phòng, sự chia sẻ chân tình của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị để giúp đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

