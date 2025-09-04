A50 và A80 chứng kiến những bài học công dân yêu nước không cần giáo án

Gen Z lớn lên trong hòa bình nhưng họ có mặt trận riêng giữ gìn văn hóa, khẳng định trí tuệ Việt Nam trong hội nhập - Ảnh: THANH HIỆP

Gen Z lớn lên trong hòa bình nhưng họ có mặt trận riêng. Đó là bảo vệ môi trường, giữ gìn văn hóa, khẳng định trí tuệ Việt Nam trong hội nhập... Xã hội phải trao cho họ niềm tin, cơ hội để họ chung tay xây dựng Việt Nam hùng cường.

Chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 đã khơi dậy, nuôi lớn lòng yêu nước, nhất là với giới trẻ.

Từ khí thế đại đoàn kết

A50 và A80 - hai lễ diễu binh, diễu hành trong năm 2025 đã trở thành cuộc "diễu hành" của lòng yêu nước, của khí thế đoàn kết toàn dân tộc. Tất cả gợi nhắc rằng độc lập, tự do hôm nay là thành quả của biết bao máu xương và trách nhiệm giữ gìn hòa bình ấy thuộc về mỗi người Việt Nam.

A50 và A80 là những "bài học công dân" không cần giáo án, không cần kiểm tra nhưng để lại dấu ấn lâu dài. Ở đó người trẻ đã được nghe thấy, được trải nghiệm, được cảm nhận và rung động. Lòng biết ơn cha anh, ý thức gắn bó với cộng đồng, tinh thần trách nhiệm với Tổ quốc được thắp lên, tự nhiên như hơi thở.

Mỗi người Việt dù trực tiếp có mặt ở quảng trường Ba Đình hay chỉ theo dõi qua màn hình tivi, đều thấy mình là một phần của sự kiện. Những giọt nước mắt tự hào, những tiếng vỗ tay vang dội, những dòng trạng thái chia sẻ trên mạng xã hội... tinh thần yêu nước được khơi dậy mạnh mẽ khi nó chạm vào trái tim.

Khí thế hôm nay, niềm tự hào hôm nay sẽ còn được gìn giữ, truyền lại cho thế hệ mai sau. Lòng yêu nước, một khi đã được đánh thức bằng cảm xúc, sẽ trở thành ngọn lửa cảm xúc trong tim mỗi người Việt.

Đại lễ khiến chúng ta dừng lại, lắng nghe những ca khúc hào hùng, ngước nhìn lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới để nhớ rằng mình không chỉ là một cá nhân mà còn là một phần của dân tộc Việt Nam kiên cường, bất khuất.

Giáo dục lòng yêu nước đến người trẻ, suy cho cùng không phải chỉ để nhắc lại quá khứ mà để chuẩn bị cho tương lai. Và cách làm bằng âm nhạc, nghệ thuật, bằng cảm xúc và trải nghiệm chính là con đường hiệu quả nhất để tình yêu nước được nuôi dưỡng và truyền đi. Nó biến lịch sử thành ký ức tập thể, biến niềm tự hào thành động lực và biến trách nhiệm công dân thành hành động tự nguyện.

Yêu nước và trách nhiệm xã hội

Tôi vừa có buổi trò chuyện trong vai trò khách mời với sinh viên một trường đại học ở TP.HCM. Tại đó các bạn thảo luận về gen Z và yêu nước. Câu hỏi được đặt ra: thế hệ này yêu nước ra sao và làm sao để hun đúc tình yêu nước khi các bạn lớn lên trong bối cảnh toàn cầu hóa và công nghệ số?

Gen Z - những người sinh ra từ cuối thập niên 1990 đến đầu 2010 - trưởng thành trong hòa bình, hội nhập và bùng nổ công nghệ. Tình yêu nước của họ được thể hiện qua cách họ lựa chọn nghề nghiệp, lối sống, khát vọng sáng tạo và mong muốn khẳng định bản sắc Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Nhiều sinh viên đã bày tỏ ước mơ được đi du học, làm việc tại những tập đoàn quốc tế. Khát vọng hướng ngoại có làm mờ nhạt tình yêu quê hương? Nhưng lắng nghe kỹ có thể nhận thấy trong lời chia sẻ của các bạn một niềm tin rất rõ ràng: tình yêu nước của họ gắn với khát vọng cạnh tranh toàn cầu, với niềm tự hào khi mang quốc kỳ Việt Nam ra đấu trường quốc tế. Ở đó tình yêu nước đã được hiện hình bằng mục tiêu phát triển và vươn mình.

Bên cạnh những khát vọng lớn, tình yêu nước của giới trẻ còn thể hiện trong từng việc nhỏ ở đời thường. Họ chọn xe buýt thay vì xe máy để giảm khí thải, tham gia phân loại rác tại nguồn, gây quỹ cho đồng bào vùng thiên tai, sáng tạo những video giới thiệu văn hóa Việt Nam trên TikTok hay đơn giản là khuyến khích bạn bè đọc sách Việt.

Với nhiều người trẻ, yêu nước trước hết là yêu cộng đồng và môi trường sống quanh mình. Một dòng sông được bảo vệ, một khu phố sạch rác, một hành động tử tế với đồng bào đều được xem như biểu hiện cụ thể của tình yêu quê hương. Tình yêu nước nhờ vậy trở nên gần gũi, thiết thực, gắn với phong cách sống xanh, tinh thần trách nhiệm xã hội.

Tuy nhiên, tình yêu nước của gen Z không phải không có thách thức, nhất là trong kỷ nguyên số, thế hệ này tiếp cận lượng thông tin khổng lồ, trong đó có nhiều luồng thông tin trái chiều, thậm chí sai lệch. Nếu được cách truyền cảm hứng đúng, gen Z sẽ kiến tạo tình yêu nước của riêng họ bằng học tập, khởi nghiệp, sáng tạo, thiện nguyện và hội nhập.

Nuôi lớn lòng yêu nước cho thế hệ trẻ Một bài học về lịch sử đất nước sẽ thấm thía hơn khi gắn với trải nghiệm ở bảo tàng số, những thước phim tài liệu hoặc các dự án tái hiện chiến trường để người trẻ nhập vai, cảm nhận. Khi lịch sử bước ra khỏi lớp học, tình yêu nước sẽ thôi không còn là khái niệm không dễ nhớ. Cần tạo cơ hội cho người trẻ thể hiện tình yêu nước qua hành động. Các dự án khởi nghiệp xanh, các cuộc thi sáng tạo vì cộng đồng hay những chương trình tình nguyện quốc tế gắn tên Việt Nam sẽ là nơi các bạn khẳng định giá trị bản thân, đồng thời nuôi dưỡng tình yêu Tổ quốc. Khi họ được trao niềm tin và điều kiện để hành động, tình yêu nước sẽ biến thành động lực chứ không chỉ dừng ở cảm xúc. Niềm tự hào dân tộc sẽ được bồi đắp qua văn hóa và thành tựu. Một bài hát Việt vang lên tại sự kiện quốc tế, một vận động viên trẻ mang huy chương về cho đất nước, một start-up Việt gọi vốn thành công từ quỹ ngoại - tất cả đều là "vitamin tinh thần" đối với giới trẻ. Gen Z nhạy cảm với biểu tượng, dễ được truyền cảm hứng từ những câu chuyện thành công. Mỗi khi thấy người Việt khẳng định được mình, họ sẽ tự nhủ: "Tôi cũng có thể làm được". Cần sự khuyến khích lớn để gen Z trở thành những "đại sứ số", tự tạo và lan tỏa nội dung tích cực về đất nước ra thế giới. Khi họ thấy mình là một phần của sứ mệnh quảng bá hình ảnh Việt Nam, tình yêu nước sẽ trở thành động lực nội tại.

