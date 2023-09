4 phụ nữ người Việt được cứu khỏi xe tải đông lạnh ở Pháp

Hình chụp từ đoạn video quay bên trong chiếc xe tải đông lạnh - Ảnh: BBC

Theo Đài BBC, nhóm phụ nữ gồm 4 người Việt và 2 người Iraq đã trốn hàng giờ trong một chiếc xe tải đông lạnh ở miền Bắc nước Pháp, vì tin rằng chiếc xe này đang trên đường đến Anh hoặc Ireland.

Khi nhận ra chiếc xe tải đi sai hướng, họ bắt đầu hoảng sợ trong không gian tối tăm, chật hẹp và lạnh lẽo. Một trong số họ đã tìm cách liên lạc được với một phóng viên của Đài BBC ở London. Phóng viên đã báo cảnh sát giúp nhóm phụ nữ.

Công tố viên Pháp Laetitia Francart cho biết tài xế xe tải, khi đó đang hướng tới Ý, không có lỗi. Những người phụ nữ nói với cơ quan chức năng rằng người lái xe không liên quan.

"Họ nói rằng họ leo lên xe tải vì nghĩ rằng chiếc xe sẽ đến Anh vì biển đăng ký ở Ireland", Đài BBC dẫn lời bà Francart. "Sau vài giờ di chuyển liên tục, họ nhận ra sai lầm của mình và báo cho một nhà báo".

Phóng viên BBC cho biết cô không biết những người di cư này, nhưng cô được liên lạc vì đã đưa tin về những người di cư Việt Nam bị chết ngạt trong xe tải 4 năm trước đó.

Người phụ nữ trong xe đã gửi tin nhắn văn bản, vị trí GPS của xe tải và các đoạn video ngắn cho thấy tình trạng bên trong. Họ ngồi trên sàn xe, xung quanh là những thùng trái cây, hoảng loạn và khó thở.

Công tố viên Francart ở xã Villefranche-sur-Saône, tỉnh Rhône, cho biết nhiệt độ bên trong chiếc xe tải chỉ khoảng 6 độ C. Nhóm phụ nữ này đều mặc áo khoác dày và không có vấn đề gì về sức khỏe.

Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát Pháp đã truy tìm và chặn chiếc xe tải trên đường cao tốc. Bà Francart cho biết thêm tài xế cũng đã gọi cảnh sát sau khi nghe thấy tiếng ồn phát ra từ phía sau.

Cả 6 phụ nữ này từng bị giam giữ vì cư trú bất hợp pháp ở Pháp trước khi được thả. 4 người trong số đó được cho thời hạn 30 ngày để rời khỏi Pháp, 2 người còn lại được xin tị nạn.

Mỗi năm có hàng nghìn người di cư tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn ở Anh bằng cách vượt biên từ miền bắc nước Pháp. Họ thường trốn trong xe tải hoặc trên những chiếc thuyền nhỏ - vốn không đủ khả năng đi qua eo biển Manche.

Nhiều người di cư đến từ các quốc gia như Afghanistan, Syria và Iraq quyết tâm đến Vương quốc Anh vì họ có thể nói tiếng Anh hoặc vì họ đã có người thân ở đó.

Cả hai tuyến đường bộ và đường biển đều nguy hiểm. Năm 2019, 39 người di cư từ Việt Nam đã trả số tiền lớn cho những kẻ buôn lậu, nhưng sau đó chết ngạt trong xe tải ở Anh.

Tác giả: Minh Khôi

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ