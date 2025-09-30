3 người Trung Quốc giam cầm đồng hương ở nhà nghỉ, đòi tiền nợ thua bạc

Nhóm 3 người đàn ông Trung Quốc đã bắt cóc một người đưa về nhà nghỉ để canh giữ, buộc nạn nhân gọi điện về cho người thân ở Trung Quốc trả nợ thì mới được thả - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Công an xã Thăng An kịp thời phát hiện, ngăn chặn vụ việc có dấu hiệu bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại một nhà nghỉ ở xã Thăng An.

Kết quả điều tra ban đầu xác định ngày 24-9, Zhang Kai (29 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) đến một casino ở xã Duy Nghĩa, TP Đà Nẵng để đánh bạc, sau đó vay 200.000 nhân dân tệ (khoảng 740 triệu đồng Việt Nam) từ He Kai (46 tuổi, quốc tịch Trung Quốc).

Sau khi thua sạch số tiền, Zhang Kai bị nhóm của He Kai gồm Wang Jun (30 tuổi), Wang Shao Bo (40 tuổi) khống chế, đưa về nhà nghỉ N.H để canh giữ, buộc nạn nhân gọi điện về cho người thân ở Trung Quốc trả nợ thì mới được thả.

Đến khoảng 19h ngày 25-9, qua kiểm tra hành chính, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã phát hiện, giải cứu nạn nhân, đồng thời bắt giữ Wang Shao Bo, Wang Jun ngay tại hiện trường. Sau đó người cầm đầu là He Kai cũng bị truy bắt đưa về trụ sở để điều tra.

