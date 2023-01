2 nhóm thanh thiếu niên hẹn nhau hỗn chiến trên Quốc lộ 10

Công an thành phố Uông Bí cho biết, vừa ngăn chặn kịp thời 2 nhóm thanh thiếu niên tụ tập, lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí nguy hiểm chuẩn bị gây hỗn chiến, qua đó tránh được những hậu quả đáng tiếc xảy ra trong những ngày đầu năm mới Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Các đối tượng khiêu khích đánh nhau trên mạng Titok

Trước đó, tối ngày 25/01/2023 (Mùng 4 tết), Công an thành phố Uông Bí nắm được thông tin trên mạng xã hội TikTok đang có hai nhóm thanh, thiếu niên từ TP Hải Phòng và TP Uông Bí hẹn đánh nhau nên đã phối hợp với Phòng CSGT đường bộ - đường sắt và Công an TP Hải Phòng phối hợp tuần tra trên dọc tuyến đường Quốc lộ 10.

Quá trình tuần tra phát hiện nhóm thanh, thiếu niên khoảng 40 người điều khiển xe mô tô che biển số cầm theo gậy gộc, vỏ chai, đi từ hướng TP Hải Phòng sang và một nhóm mang theo chai lọ thủy tinh, dao, phớ tụ tập tại ven Quốc lộ 10 đoạn qua phường Phương Nam, TP Uông Bí.

Khi phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng rồ ga bỏ chạy. Tại TP Hải Phòng, các lực lượng chức năng bắt giữ được 8 đối tượng, tại TP Uông Bí đã bắt giữ được 7 đối tượng cùng nhiều dao, phớ, vỏ chai thủy tinh.

Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng khai sinh năm 2005-2006 là người địa bàn TP Uông Bí. Do có xích mích trên mạng xã hội từ ngày mùng 3 Tết nên nhóm thanh thiếu niên TP Hải Phòng hẹn tối mùng 4 Tết sang đánh nhau với số thanh niên TP Uông Bí trên địa bàn TP Uông Bí.

Theo công an TP Uông Bí, việc kịp thời bắt giữ các đối tượng mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn của lực lượng đã ngăn chặn những hậu quả mà nhóm đối tượng này có thể gây ra cho người khác, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra trong những ngày đầu năm mới Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Hiện Công an thành phố Uông Bí tiếp tục phối hợp với Công an TP Hải Phòng triệu tập, xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời chủ động phối hợp với Công an thành phố Hải Phòng, Công an các phường, xã trên địa bàn nắm tình hình, ngăn chặn kịp thời các hành vi tương tự, không để hậu quả xấu xảy ra gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự./.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV