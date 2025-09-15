2 bé trai bị rắn cạp nong cắn tử vong khi đang ngồi xem tivi

Your browser does not support the video tag.

Cảnh sát cho biết hai bé trai đã tử vong sau khi bị rắn độc cắn khi đang xem tivi cùng cha tại làng Kulpa, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ, vào đêm 7/9.

Các nạn nhân được xác định là Kunal và Ishant Dahare, con của Dinesh Dahare. Vụ việc xảy ra vào khoảng 10h tối khi gia đình đang xem tivi, theo chính quyền địa phương.

Cả hai đứa trẻ đều đột nhiên nôn ói khiến gia đình phải gọi bác sĩ. Khi bác sĩ không thể xác định nguyên nhân, ông khuyên nên đưa 2 đứa trẻ đến một bệnh viện tư ở Gondia.

Con rắn cạp nong bị dân làng giết chết.

...



Ishant, con trai út, đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Kunal được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó do vết thương quá nặng. Dinesh cũng có triệu chứng sau khi bị rắn cắn, hiện vẫn đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện.

"Ban đầu, không ai nhận ra mình bị rắn cắn. Các triệu chứng xuất hiện sau đó", một viên chức cánh sát nắm rõ vụ việc cho biết.

Sau vụ việc, dân làng đã kiểm tra xung quanh nhà và phát hiện một con rắn cạp nong, còn được gọi là Dandekar, họ đã giết chết nó. Loài rắn này nổi tiếng với vết cắn không đau, thường không được phát hiện cho đến khi các triệu chứng xuất hiện.

Cảnh sát đã lập hồ sơ vụ án và tiến hành điều tra.

Tác giả: Phương Linh (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

