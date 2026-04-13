12 cựu công an ra tòa trong vụ 'giải cứu' người nghiện

Ngày 13/4, Thanh (40 tuổi, cựu cán bộ Công an phường 11, quận Gò Vấp - nay là phường Thông Tây Hội) và Nguyễn Võ Anh Vũ (41 tuổi, cựu Trưởng Công an xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) bị TAND TP HCM xét xử về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

4 cựu cán bộ cấp dưới của Vũ tại Công an xã Hòa Phước và Lê Hoàng Đan (Trưởng Công an xã Long Hiệp, Bến Lức, Long An) bị truy tố cùng tội danh.

Trong vụ án này, Nguyễn Khánh Duy (nguyên Phó Công an phường 15, quận 10 - nay là phường Hòa Hưng) bị cáo buộc Nhận hối lộ. 4 cựu cán bộ công an khác bị xét xử về tội Môi giới hối lộ. 3 người còn lại bị cáo buộc Đưa hối lộ; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phần lớn các bị cáo được tại ngoại. Tại tòa hôm nay, tất cả đều thừa nhận hành vi sai phạm như cáo buộc.

Phiên tòa dự kiến kéo dài trong hai ngày.

Các cựu cán bộ công an tham gia phiên tòa. Ảnh: Hải Duyên

Xác nhận khống nơi cư trú cho người nghiện

Theo cáo trạng, trong quá trình xử lý hồ sơ người nghiện tại phường 11, quận Gò Vấp (cũ), Thanh nhận lời giúp một số gia đình để con em họ không bị đưa đi cai nghiện bắt buộc. Thủ đoạn là hợp thức hóa hồ sơ, tạo tình tiết người nghiện có nơi cư trú ổn định tại địa phương khác nhằm làm căn cứ đình chỉ hoặc hủy quyết định cai nghiện.

Để thực hiện, Thanh liên hệ Nguyễn Võ Anh Vũ, khi đó là Trưởng Công an xã Hòa Phước, Đà Nẵng, nhờ xác nhận khống nơi cư trú. Trường hợp cụ thể, tháng 5/2023, khi Đặng Quốc Thịnh bị tạm giữ, Thanh soạn đơn "xin cứu xét", giả chữ ký mẹ của Thịnh rồi gửi qua Zalo cho Vũ. Sau đó, Vũ từ Đà Nẵng chỉ đạo cấp dưới xác nhận khống rằng Thịnh đang cư trú tại thôn Cồn Mong, xã Hòa Phước.

...

Không chỉ xác nhận trên giấy, nhóm cán bộ còn can thiệp dữ liệu trên hệ thống cư trú quốc gia. Khi nhận yêu cầu xác minh điện tử từ Công an TP HCM, Vũ giao Huỳnh Đức Phương (cảnh sát khu vực) trả lời. Dù biết Thịnh không sinh sống tại địa bàn, Phương vẫn đăng nhập hệ thống, xác nhận người này cư trú từ tháng 4/2023 nhưng chưa đăng ký tạm trú. Vũ sau đó phê duyệt và chuyển kết quả về TP HCM.

Dựa trên kết quả xác minh này, Thanh lập báo cáo đề xuất Công an và UBND phường 11 hủy quyết định đưa Thịnh đi cai nghiện với lý do "phát sinh tình tiết mới".

Cơ quan chức năng xác định, từ tháng 5/2023 đến đầu năm 2024, Thanh cùng nhóm cán bộ Công an xã Hòa Phước đã làm giả hồ sơ cư trú cho tổng cộng 5 người nghiện bằng thủ đoạn tương tự.

Quá trình điều tra, Thanh và Vũ khai, động cơ phạm tội xuất phát từ việc được người quen nhờ vả và do nể nang nên nhận lời, không hưởng lợi vật chất. Tuy nhiên, hồ sơ vụ án thể hiện gia đình của người nghiện đã phải chi từ 70 đến 80 triệu đồng cho "cò".

Phó trưởng Công an xã Nguyễn Bá Nhất và các cảnh sát khu vực thừa nhận biết hành vi của mình là sai nhưng vẫn thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên.

Nhóm bị cáo bị tạm giam trong vụ án. Ảnh: Hải Duyên

Theo VKS, hành vi của các cựu cán bộ công an đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự, cần xử lý nghiêm.

Vụ án được Công an TP HCM phát hiện khi rà soát các hồ sơ hủy quyết định quản lý người nghiện. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện một số cán bộ câu kết với người bên ngoài để can thiệp, làm sai lệch hồ sơ, giúp người sử dụng trái phép chất ma túy không bị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc.

Tác giả: Hải Duyên

Nguồn tin: vnexpress.net