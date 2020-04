Xử lý khoản nợ nghìn tỷ tại “đại án nuôi bò”: Đề xuất chuyển sang trồng cây ăn trái xuất khẩu

Một số DN muốn tận dụng hơn 1.000ha đất của Bình Hà để chuyển sang dự án trồng cây ăn quả xuất khẩu



Đây là một trong những nội dung đáng chú ý được Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQĐT) Bộ Công an đưa ra trong kết luận điều tra (KLĐT) vụ án "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trung Dũng.

Theo KLĐT, ngày 15/1/2019, CQĐT Bộ Công an nhận được công văn của BIDV gửi kèm phương án đề nghị hợp tác của Công ty TNHH Thương mại đầu tư phát triển do Holdings, Hoàng Anh Gia Lai và các đối tác với Bình Hà để tái cơ cấu và chuyển đổi Dự án chăn nuôi bò thành Dự án trồng cây ăn quả xuất khẩu.

Theo phương án, sau thời gian hợp tác (khoảng 3 năm), nhóm nhà đầu tư trên sẽ nhận chuyển nhượng dự án/cổ phần và cam kết đảm nhận nghĩa vụ trả nợ còn lại của Bình Hà cho BIDV trên cơ sở xác định giá trị còn lại của tài sản và dư nợ tại BIDV. BIDV cũng đã xem xét và đánh giá đối tác có năng lực tài chính, phương án hợp tác kinh doanh khả thi; khai thác và tận dụng quỹ đất 1040,23ha/2.163,5ha, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã cấp cho Bình Hà để thực hiện dự án, đều là đất sạch, đã được đền bù giải phóng mặt bằng đầy đủ, thời hạn sử dụng đất là 50 năm, có giá trị kinh tế cao; đảm bảo trả toàn bộ nợ gốc trong vòng 9 năm.

Cũng theo KLĐT, sau khi nhận được đề nghị từ BIDV, cơ quan này đã có 2 văn bản gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh (địa phương cấp phép đầu tư dự án) và NHNN (cơ quan chủ quản BIDV) đề nghị cho biết quan điểm về việc trên. Ngày 13/12/2019, NHNN có văn bản phản hồi, đề nghị Bộ Công an tiếp tục ủng hộ, tạo điều kiện để BIDV hoạt động ổn định, an toàn, tiếp tục hoàn thành mục tiêu tái cơ cấu với xử lý nợ xấu đã được NHNN phê duyệt, góp phần giữ vững an toàn hệ thống tổ chức tín dụng. UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng có văn bản cho biết quan điểm là thống nhất, ủng hộ đề nghị của BIDV về việc đưa đối tác có năng lực tài chính vào thực hiện tái cơ cấu dự án...

CQĐT Bộ Công an đã trực tiếp làm việc với BIDV, Công ty TNHH Thương mại đầu tư phát triển do Holdings (đại diện cho các đối tác tham gia tái cơ cấu Bình Hà), ghi nhận: BIDV đã xem xét và đánh giá đối tác có năng lực tài chính và phương án hợp tác kinh doanh khả thi, đảm bảo trả nợ gốc trong vòng 9 năm.

Holdings, Hoàng Anh Gia Lai và các đối tác khác cũng đã xác nhận và cam kết với CQĐT hiệu quả của phương án hợp tác kinh doanh khả thi, đảm bảo trả nợ gốc 1.252 tỷ đồng của Bình Hà cho BIDV trong vòng 9 năm nếu được tham gia hợp tác. Theo tính toán của các đối tác này, trung bình mỗi năm trả được 139 tỷ đồng. Đồng thời, trong vòng 2 năm tiếp theo, sẽ thanh toán hết số tiền hơn 311 tỷ mà BIDV không có khả năng thu hồi từ khoản vay của dự án nuôi bò thua lỗ của Bình Hà.

Như trước đó PLVN đã thông tin, tại thời điểm khởi tố vụ án hình sự vào tháng 11/2018, Bình Hà xác định với tình hình tài chính và kết quả kinh doanh trên thì không có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn cho BIDV - Chi nhánh Hà Tĩnh. Số tiền BIDV không có khả năng thu hồi 890 tỷ đồng. Quá trình điều tra đến nay, BIDV đã nỗ lực phối hợp với cơ quan điều tra thu hồi thêm được 207 tỷ đồng nên tổng dư nợ gốc của Bình Hà còn 1.252 tỷ đồng. Cùng với đó, số tiền BIDV không có khả năng thu hồi đến nay là 683 tỷ đồng.

Đồng thời BIDV đề nghị ghi nhận thêm các chi phí hợp lý, hợp lệ hình thành lên tài sản của Bình Hà, chưa được ghi nhận vào số tiền 569 tỷ đồng tổng tài sản trên sổ sách của công ty. Nếu cho đối trừ số tiền này thì số tiền BIDV không có khả năng thu hồi tại Bình Hà còn 311 tỷ đồng.

Tác giả: Phi Hùng

Nguồn tin: Báo PLVN