Xót xa khoảnh khắc bé trai 5 tuổi cùng mẹ ôm đồ rời khỏi khu cách ly để đến bệnh viện điều trị COVID-19

Giữa tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành trên khắp cả nước, hình ảnh những đứa trẻ dù tuổi còn rất nhỏ nhưng đã phải sống xa gia đình, một mình tự túc trong khu cách ly khiến ai nấy đều phải xót xa.

Mới đây, trang fanpage của Trung tâm Y tế quận Gò Vấp vừa chia sẻ loạt khoảnh khắc



một bé trai 5 tuổi cùng mẹ rời khỏi khu cách ly quận Gò Vấp, lên đường đến một bệnh viện nhi trên địa bàn TP để điều trị sau khi có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Trước đó vài này, bố của bé cũng có kết quả dương tính với COVID-19 và được chuyển đến bệnh viện cách ly điều trị.

Clip: Facebook Trung tâm Y tế quận Gò Vấp

... Bé trai 5 tuổi cùng mẹ rời khỏi khu cách ly để đến bệnh viện điều trị COVID-19



Hình ảnh bé trai trong bộ đồ bảo hộ kín mít, ngoan ngoãn bê thùng đồ đạc cùng với mẹ đi dọc hành lang đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng.

Ở phần bình luận, rất nhiều lời chúc tốt đẹp được gửi đến hai mẹ con:

"Thương em quá! Mạnh mẽ lên nhé con! Mong hai mẹ con bình an"

"Tuổi bằng con của mình, nhìn thấy thương con quá. Cố gắng lên nhé! Chúc bé và gia đình sớm khỏi bệnh nha".

