Xôn xao vụ nữ đại gia 'dược phẩm' gay gắt tố cáo đối tượng lừa đảo: Mua cám gà rồi đóng lọ giả thuốc quý

Mới đây, trên fanpage của một công ty dược phẩm tên H.H. (trụ sở ở Hà Nội) đã đăng tải đoạn clip cùng dòng chú thích tố cáo đối tượng được cho là có hành vi lừa đảo, làm giả thuốc quý.

Theo đoạn clip, nữ đại gia là chủ của công ty dược phẩm trên tìm đến tận nhà của người phụ nữ chất vấn với thái độ rất bực tức cùng lời lẽ gay gắt. Nữ đại gia này tố cáo rằng, đối tượng đã lừa đảo, mua cám gà với giá 40.000 đồng/kg rồi đóng lọ giả làm thuốc quý và bán với giá đắt:

"Mày ăn được thì mà mới gửi cho người ta được chứ! Mày không nuốt được thì mày gửi cho người ta làm gì?...

...Tại sao mày lừa khách của tao? Mày uống không được mà mày cho người ta uống à? Mày lừa cái nắm cám lợn này 2 triệu mấy à?... Mày không còn một tí đức nào luôn! Lương tâm ở đâu? Đạo đức ở đâu?...".

Vừa đổ lọ thuốc ra tay, nữ đại gia quát lớn: "Mày nói đi, số cám lợn này mày mua ở đâu?".

Nữ đại gia gay gắt chất vấn người phụ nữ được cho là lừa đảo, làm giả thuốc quý



Trước cơn thịnh nộ này, người phụ nữ (mặc bộ đồ màu vàng) lí nhí đáp: "Cái này em mua trên mạng thật ạ. Em thấy người ta đăng bán thì em mua thôi ạ".

Không bằng lòng với câu trả lời này, nữ đại gia tiếp tục chất vấn gay gắt: "Mày mua trên mạng của ai? Mày mua của ai? Người ta đăng thế nào mà bán thế này?...".

Tại ngôi nhà nơi xảy ra sự việc, trên sàn la liệt các vỏ hộp thuốc, tem mác...



Theo những gì được chia sẻ trong đoạn clip, người này bị tốt giả danh là bác sĩ, trưởng khoa các bệnh viện để lừa bán thuốc chữa bệnh hiểm nghèo.

Cơ quan chức năng có mặt làm việc.



Sau đó, trên trang fanpage này cũng đăng tải đoạn clip cơ quan chức năng đến căn nhà trên để làm việc. Khi cán bộ công an hỏi đối tượng có chuyên môn về ngành dược và giấy phép kinh doanh không, người này đều trả lời không có.

"Chuyên môn ngành dược cái thứ nhất là em không có, là em đã không được bán rồi. Cái thứ hai là em không có cửa hàng, cũng không có giấy phép kinh doanh. Các thuốc này gần như là không có nguồn gốc sản xuất. Em bán này là hàng lậu rồi", cán bộ công an nói.

Sự việc hiện đang nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng.

