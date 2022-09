Xôn xao clip rắn chui vào tai người không chịu ra

Trong đoạn clip dài hơn 3 phút, một con rắn kẹt sâu bên trong tai người phụ nữ và nằm im ở đó. Bác sĩ đã cố gắng gắp con rắn này ra nhưng mọi nỗ lực đều vô ích.

Theo NDTV, đoạn video do một tài khoản Facebook tên Chandan Singh đăng tải và thu hút rất nhiều lượt xem. Vào thời điểm kênh NDTV đăng lại (ngày 12-9), đoạn video có hơn 87.000 lượt xem.

Danh tính của người phụ nữ chưa được tiết lộ, cả thời gian và địa điểm cụ thể xảy ra vụ việc cũng vậy. Đoạn clip kết thúc mà không rõ con rắn có được lấy ra hay không.

Hình ảnh con rắn chui vào tai được cắt từ clip. Ảnh: NDTV

Nhiều người tỏ ra bị sốc và sợ hãi khi xem clip nhưng số khác cho rằng đây chỉ là hàng "fake" nhằm câu view. Họ yêu cầu đăng toàn bộ đoạn video để xem vì sao con rắn chui được vào tai nạn nhân.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, rắn cắn gây ra khoảng 81.000-138.000 cái chết mỗi năm. Rắn cũng là một trong những loài động vật có nọc độc nguy hiểm nhất hành tinh.

Tác giả: Khánh Thu

Nguồn tin: Báo Người Lao Động