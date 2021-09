Xôn xao clip bà Phương Hằng ngồi cùng bàn với một nhóm đang chơi bài trong bữa tiệc tại gia sang chảnh

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video ngắn ghi lại hình ảnh bà Nguyễn Phương Hằng cùng nhiều người đánh bài ngồi chung một bàn trong bữa tiệc tại gia đình.

Your browser does not support the video tag.

Clip: Bà Nguyễn Phương Hằng ngồi cùng bạn bè đánh bài tại nhà

Có thể thấy ở căn phòng khá rộng được trang hoàng lộng lẫy có rất nhiều người đang tụ tập quây quần giống như một bữa tiệc tại gia cuối năm. Trong khi một người phụ nữ đang đứng phía trên phát biểu thì nhóm 3 - 4 người phụ nữ ngồi cùng bàn với bà Nguyễn Phương Hằng chơi bài khá vui vẻ.

... Những người phụ nữ cùng ngồi với bà Phương Hằng đang chơi bài



Bà Nguyễn Phương Hằng trong đoạn video đang chăm chú dùng điện thoại quay lại đoạn phát biểu của người phụ nữ và khung cảnh xung quanh.

Đối với việc chơi bài, trong một livestream trước đây, bà Hằng từng thừa nhận rằng mình rất thích đánh bài nhưng tự "cai nghiện" không chơi nữa.

"Trước khi về Việt Nam tôi cũng chơi "tan nát" bên đó, nhưng không thích chơi nữa thì tôi nghỉ, tự "cai nghiện" vậy thôi. Mỗi người có một sở thích. Người ta hơn nhau cái gì? Khi ta đam mê thì đam mê nhưng khi dừng cũng tự biết điểm dừng", bà Hằng nói.

Tác giả: Phạm Trang

Nguồn tin: doanhnghieptiepthi.vn