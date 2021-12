Xe Vinfast bất ngờ bốc cháy dữ dội khi đậu trên vỉa hè

Vụ cháy xe Vinfast LuxA2.0 xảy ra vào khoảng 17h59' tối 5/12 tại vỉa hè đường Tuệ Tĩnh (TP. Vinh, Nghệ An).

Thời gian trên, Trung tâm chỉ huy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo xảy ra cháy xe ôtô trên đường Tuệ Tĩnh nên điều động 2 xe chữa cháy cùng 16 cán bộ chiến sỹ nhanh chóng có mặt tại hiện trường để chữa cháy.

Chiếc xe Lux A2.0 đậu trên vỉa hè thì bốc cháy dữ dội.

Ngay sau khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp có mặt tại hiện trường, ngọn lửa đã nhanh chóng được dập tắt. Tuy nhiên, chiếc xe gần như đã bị hư hại hoàn toàn.

Được biết, thời điểm xảy ra vụ cháy chủ xe đậu ở vỉa hè đường thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. May mắn chủ xe không có bên trong nên không có thiệt hại về người.

Cảnh sát đến hiện trường dập lửa.

...

Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được điều tra, làm rõ.

Your browser does not support the video tag.

Video xe ô tô Vinfast Lux A2.0 bốc cháy dữ dội khi đang đầu trên vỉa hè ở Nghệ An

16 cán bộ chiến sỹ được điều động đến hiện trường dập lửa.

Khói từ vụ cháy bốc lên nghi ngút.

Chiếc xe ngập tràn trong bọt chữa cháy.

Chiếc xe trị giá hơn 1 tỷ đồng đã bị thiêu cháy.

Tác giả: Ngọc Tú

Nguồn tin: Trí Thức Trẻ