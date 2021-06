Tình huống giao thông kinh hoàng xảy ra tại địa phận xã Tân Lập (huyện Đồng Phú, Bình Phước), được camera giám sát ghi lại, cho thấy khoảnh khắc một chiếc xe tải đã bị mất lái trên đường mưa trơn trượt.

Chiếc xe tải này đã bay qua dải phân cách cứng giữa đường, tông ngã một cột điện rồi dừng lại ở làn đường ngược chiều.

May mắn vào thời điểm xảy ra vụ việc không có phương tiện nào đi gần nên không gây hậu quả về người. Tài xế chiếc xe tải cũng chỉ bị thương nhẹ.

Your browser does not support the video tag.



Xe tải mất lái, bay qua dải phân cách như phim hành động

...

Đoạn clip ghi lại sự việc đã nhanh chóng "gây sốt" sau khi được đăng tải lên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng cho biết họ cảm thấy rùng mình khi chứng kiến khoảnh khắc chiếc xe tải mất lái rồi bay qua dải phân cách.

"Không khác gì một cảnh phim hành động, như lại xảy ra ngay giữa đời thực. Quá may mắn khi không có ai ở xung quanh vào thời điểm đó, nếu không hậu quả chắc chắn sẽ rất nghiêm trọng", một cư dân mạng bình luận sau khi xem đoạn clip.

"Không hiểu sao trời mưa, đường trơn vẫn cố gắng chạy nhanh để đến nỗi mất lái như vậy? Nếu đi xe máy người ta còn cố gắng chạy nhanh để khỏi ướt, đi ô tô ngồi trong xe còn lo gì mà cứ phải cố gắng chạy nhanh như vậy?", một cư dân mạng khác bình luận.

Tuy nhiên, nhiều người sau khi xem đoạn clip rằng nguyên do của vụ việc bắt nguồn từ chiếc xe container chạy ở làn đường ngược chiều, khi đi qua vũng nước đã làm nước bắn lên kính lái, khiến tài xế chiếc xe tải bị khuất tầm nhìn, từ đó mất lái rồi dẫn đến vụ tai nạn.

Dẫu sao, điều may mắn nhất trong tình huống nguy hiểm này đó là không có thiệt hại về người.

Tác giả: T.Thủy

Nguồn tin: Báo Dân Trí