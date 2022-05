Xe ô tô lao vào rạp đám tang ven đường trong đêm, 3 người bị thương

Trước đó, vào khoảng 21h44 ngày 29/5, trên QL38B đoạn qua địa phận phố Thiên Sơn, thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình xảy ra một vụ TNGT hi hữu khi chiếc xe ô tô con lao vào rạp đám ma ven đường.

Hiện trường xảy ra vụ TNGT khiến 3 người bị thương (Ảnh cắt từ clip)

Vào thời điểm trên, xe ô tô BKS 35A-165.32 do Dương Ngọc Cương (chưa xác định được nơi cư trú) điều khiển bất ngờ lao vào rạp đám tang của một nhà dân trên phố Thiên Sơn, ủi đi một số bàn ghế trong rạp.

Lúc này phía bên trong rạp có nhiều người đang ngồi uống nước. Hậu quả vụ TNGT khiến 3 người bị thương nhẹ.

Qua tra cứu biển số xe từ hệ thống Đăng kiểm Việt Nam cho thấy, xe ô tô BKS 35A-165.32 mang nhãn hiệu Huyndai, được đăng ký lần đầu vào năm 2019. Chủ phương tiện là Dương Ngọc Cương, ngụ ở Tràng An, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

...

Your browser does not support the video tag.



Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng Công an huyện Hoa Lư đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Đồng thời tiến hành xác minh, lấy lời khai tài xế và những người liên quan đến vụ TNGT hi hữu này.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Tác giả: Phúc Tuấn

Nguồn tin: atgt.vn