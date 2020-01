Xe đầu kéo tông sập 2 nhà dân, tài xế tử vong trên bánh lái

Hiện trường vụ tai nạn (ảnh: Cand).



VOV đưa tin, sáng 2/1, tài xế Lê Đức T. (50 tuổi, trú thành phố Quy Nhơn) điều khiển xe đầu kéo mang BKS 77C-024.97 lưu thông trên QL19 theo hướng từ ngã 5 Đống Đa (TP.Quy Nhơn) về cảng Quy Nhơn.

Khi chiếc xe chạy tới khu vực 10, phường Hải Cảng thì bất ngờ xe ô tô tông vào dải phân cách giữa đường, đâm cột điện chiếu sáng rồi lao thẳng vào dãy nhà của người dân ở phía bên kia đường.

Ghi nhận của báo Tin tức, cú tông mạnh khiến phần đầu xe biến dạng nghiêm trọng, nam tài xế tử vong bên trong cabin. 2 ngôi nhà của ông Lê Ngọc Hà (54 tuổi) và anh Nguyễn Thành Trì (30 tuổi) bị xe đâm sập, may mắn thời điểm trên trong nhà không có người nên không ai bị thương.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định cùng Công an TP.Quy Nhơn và chính quyền địa phương đến hiện trường đưa thi thể tài xế ra ngoài, theo báo Công an nhân dân.

Trong sáng cùng ngày, Công an TP.Quy Nhơn phải huy động hàng chục công nhân cùng 3 xe cơ giới chuyên dụng cẩu kéo xe tải BKS 77C-024.97 ra khỏi hiện trường.

Lực lượng chức năng có mặt để xử lý hiện trường (ảnh: Cand).





