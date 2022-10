Vừa lái xe vừa ân ái, cặp đôi nhận cái kết đắng vì bị camera cao tốc quay cận cảnh

Mới đây, Sở Giao thông vận tải Queensland, Úc cho biết vừa phạt hành chính một tài xế lái xe và vợ của anh ta 600 bảng Anh (hơn 17 triệu đồng) vì có hành vi vi phạm an toàn khi lái xe.

Hình ảnh cắt từ camera cho thấy cặp đôi trong xe có vừa quan hệ tình dục vừa lái xe



Cụ thể, trước đó mạng xã hội lan truyền hình ghi lại cảnh một tài xế vừa lái xe vừa "mây mưa" với người phụ nữ ở ghế phụ bên cạnh. Những tưởng hành vi riêng tư trong ôtô sẽ chẳng ai phát hiện ra nhưng cặp đôi này đã nhầm lớn. Khoảnh khắc "ân ái" của họ đã bị camera giám sát trên đường cao tốc Thái Bình Dương tại Coomera, ngoại ô ở Gold Coast ghi lại toàn bộ.

Hình ảnh sau đó lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội và thu hút đông đảo sự bàn tán của dư luận. Trong đó phần lớn đều tỏ ra khó hiểu và lo ngại cho an toàn của cả hai người khi vừa làm "chuyện ấy" vừa lái xe. Ngoài ra, không ít lời chỉ trích hành vi này bởi rất có thể họ sẽ gây tai nạn cho cả những người tham gia giao thông khác đang di chuyển.

... Ảnh minh họa.



Theo người phát ngôn của Sở Giao thông Vận tải bang Queensland cho biết: "Hành vi của cặp đôi bị phạm về lỗi không đảm bảo an toàn tham gia giao thông khi tài xế không thắt dây an toàn, người ngồi cạnh tài xế thắt dây an toàn không đúng cách. Hành động này được xác định rủi ro cao có thể gây ra một vụ tai nạn nghiêm trọng". Cuối cùng cặp đôi đã nhận án phạt hành chính là 603 bảng Anh.

Được biết, trước đó vào tháng 7 các nhà chức trách đường bộ Queensland tuyên bố sẽ trấn áp các hành vi vi phạm liên quan đến điện thoại di động và thắt dây an toàn với mức phạt tăng lên.

