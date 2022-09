Vụ xe điện đâm cháu bé tử vong ở Sapa: Đau lòng chứng kiện đoạn clip gia đình ghi lại

Your browser does not support the video tag.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20h30 tại thị xã Sapa, cháu bé tên Nguyễn Ngân Tr. (5 tuổi, ở tổ 3, phường Phan Si Păng) đang cùng em chơi trên vỉa hè thì bất ngờ chạy qua đường bất ngờ bị xe điện du lịch tông trúng.

Ngay sau va chạm, cháu bé được chủ xe đưa đi cấp cứu nhưng bé Tr. đã chết trên đường đến bệnh viện.

...

Dưới phần bình luận, nhiều người đều chia sẻ nỗi mất mát lớn với gia đình đồng thời cũng nhắc nhở người lớn có trách nhiệm hơn trong việc trông nom con cái nhất là với các gia đình có nhà ở ven đường hoặc các khu du lịch.

Tác giả: QT

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn