Video: Phẫn nộ cảnh nam thanh niên bị tra tấn, 'chôn sống' như thời Trung cổ

Video: Nam thanh niên bị tra tấn, chôn sống như thời trung cổ (video: Mạng xã hội)

Ngày 27/3, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài 5 phút ghi lại cảnh một nhóm thanh niên đánh đập, hành hạ rồi 'chôn sống' 1 thanh niên như thời trung cổ.

Theo nội dung clip, sau khi bắt nam thanh niên cởi hết quần áo, chỉ còn mặc quần lót trên người, nhóm thanh niên dùng dép đánh. Tàn bạo hơn, nhóm thanh niên này đào mộ, bịt mặt nam thanh niên này rồi 'chôn sống'.

Ngay khi xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip lập tức được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Nhiều người phẫn nộ trước hành động tàn ác của nhóm thanh niên, đồng thời mong muốn cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm nhóm thanh niên này.

Chị Hoàng An (Hà Nội) bức xúc: "Không thể tưởng tượng nổi ở Việt Nam lại có cảnh thế này. Nếu là đùa cũng cực kỳ phản cảm. Nếu là hành hạ thật, phải tìm ra những kẻ này là ai, và cần trừng trị thích đáng theo pháp luật".

Anh Trần Thắng (TP.HCM) phẫn nộ: "Man rợ như tra tấn thời Trung cổ. Những kẻ này đúng là vô học. Nếu người thanh niên kia bị làm sao thì đi tù cả đời cũng không hết tội. Cả một nhóm cậy đông hiếp đáp người khác".

Anh Tuấn Cương (Hà Tĩnh) viết: "Đủ yếu tố cấu thành tội phạm rồi. Phải bắt ngay".

Giọng nói của những người xuất hiện trong đoạn clip được cho là giống giọng ở khu vực tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Hiện chưa rõ đoạn video clip này được quay ở đâu, và quay từ khi nào.



Tác giả: TRẦN LỘC

Nguồn tin: Báo VTC News