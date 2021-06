Your browser does not support the video tag.

Video máy bay chở Tổng thống Colombia bị bắn

Tổng thống Colombia Ivan Duque (thứ 4 từ phải sang) được vệ sĩ hộ tống rời khỏi sân bay ở Cucuta sau khi trực thăng bị tấn công (Ảnh: AFP).



Hình ảnh từ đoạn video cho thấy trực thăng quân sự bay qua một thị trấn ở vùng Norte de Santander giáp biên giới Venezuela hôm 25/6.

Hàng chục phát súng đã được bắn trước khi trực thăng hạ cánh an toàn xuống sân bay Camilo Daza ở thành phố Cucuta.

Một số quan chức cấp cao của Colombia cũng đi cùng Tổng thống Ivan Duque trên trực thăng, trong đó có Bộ trưởng Nội vụ Daniel Palacios, Bộ trưởng Quốc phòng Diego Molano, Thống đốc Norte de Santander, Silvano Serrano, và một số quan chức địa phương khác.

Không ai trên máy bay, bao gồm phi hành đoàn, bị thương sau vụ việc.

Bộ trưởng Quốc phòng Molano ngày 27/6 cho biết, âm mưu bắn hạ trực thăng có thể được dàn dựng bởi Quân đội Giải phóng Quốc gia, nhóm nổi dậy lớn nhất còn sót lại ở quốc gia Nam Mỹ, các đối tượng bất đồng chính kiến của Lực lượng vũ trang Cách mạng Colombia (FARC), những kẻ buôn người và tội phạm hoạt động ở Norte de Santander và Venezuela.

Ngày 26/6, lực lượng an ninh đã tiến hành rà soát khu vực tìm kiếm các nghi phạm để xác định vị trí của 2 khẩu súng trường được sử dụng trong vụ tấn công. Cả 2 khẩu súng này đều là vũ khí của quân đội Venezuela.

2 khẩu súng tại khu vực máy bay bị tấn công (Ảnh: AFP).

Chính phủ Colombia đã công bố bản phác thảo chân dung của 2 nghi phạm bị cho là có liên quan đến vụ tấn công và đang treo thưởng hơn 800.000 USD cho những người cung cấp thông tin để giúp nhà chức trách bắt giữ các nghi phạm.

Tổng thống Duque cho biết trực thăng đã được trang bị để ngăn chặn "sự cố chết người".

Một đoạn video do tổng thống công bố cho thấy một số lỗ thủng do trúng đạn trên trực thăng của không quân Colombia.

Tổng thống Duque cho biết cuộc tấn công "hèn nhát" sẽ không khiến ông ngừng cuộc chiến chống ma túy, khủng bố và tội phạm có tổ chức.

"Thông điệp là Colombia luôn mạnh mẽ đối mặt với tội phạm và các lực lượng của chúng tôi có thể đối phó với mọi mối đe dọa", ông Duque tuyên bố.

Vết đạn trên trực thăng chở Tổng thống Colombia (Ảnh: AFP).



Vào năm 2018, khi ông Duque bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống, chính phủ Colombia cho biết họ đang điều tra các âm mưu "tấn công" được lên kế hoạch từ trước nhằm vào tổng thống tại một sự kiện công cộng. Tuy nhiên, các âm mưu này chưa bao giờ thành hiện thực.

Khu vực bất ổn Catatumbo, nơi xảy ra vụ tấn công nhằm vào trực thăng chở Tổng thống Colombia, trồng nhiều cây côca, thành phần chính của cocaine. Đây là nơi nhóm dân quân vũ trang Quân đội Giải phóng Quốc gia hoạt động. Cùng với đó, khu vực này cũng có sự xuất hiện của một số nhóm tội phạm liên quan tới hoạt động buôn ma túy.

Thành phố Cucuta đã được đặt trong tình trạng báo động về an ninh sau một vụ đánh bom xe vào ngày 14/6 tại một căn cứ quân sự khiến 36 người bị thương, bao gồm cả binh sĩ và dân thường.

Các nhà chức trách Colombia chưa xác nhận ai đứng sau vụ tấn công này, nhưng cho biết họ nghi ngờ những kẻ bất đồng chính kiến thuộc Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia hoặc Quân đội Giải phóng Quốc gia. Tuy nhiên, Quân đội Giải phóng Quốc gia đã phủ nhận đứng đằng sau vụ tấn công này.

Tác giả: Thành Đạt

Nguồn tin: Báo Dân Trí