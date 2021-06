Video: Khoảnh khắc tòa nhà cao tầng sập, làm 9 người tử vong tại Hàn Quốc

Your browser does not support the video tag.



Nguồn video: MXH

Sự việc xảy ra vào ngày 9/6 tại thành phố phía tây nam Gwangju, Hàn Quốc, được camera an ninh ghi lại.

Theo đó, khi đang trong quá trình phá dỡ 1 ngồi nhà cao tầng thì bất ngờ tòa nhà đổ sập xuống, đè trúng một xe buýt đang dừng tại nhà ga gần đó.

Hậu quả, xe buýt cùng toàn bộ hành khách bị tòa nhà chôn vùi trong đống đổ nát.

...

Được biết vụ việc làm ít nhất 9 người chết và 8 người khác bị thương.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra thì lực lượng cứu nạn, phòng cháy chữa cháy đã có mặt để tìm kiếm những người đã bị chôn vùi, đưa những người bị thương đi cấp cứu.

Tác giả: Nguyễn Hoàn

Nguồn tin: Báo Giao Thông