Vay mượn các đại lý của công ty hàng tỉ đồng để nướng vào trò 'đen đỏ'

Ngày 3-6, tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Huấn (SN 1992, trú tại số 511 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, TP Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nguyễn Mạnh Huấn tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào ngày 16-4-2020, cơ quan chức năng nhận đơn tố cáo của anh T.H.T. (xã Thạch Bình, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) và chị N.T.Y. (phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) về việc bị Huấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản (1 tỉ đồng của anh T. và 700 triệu đồng của chị Y.).

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định được Huấn là nhân viên một công ty có địa chỉ đóng tại xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Năm 2018, Huấn vào làm việc tại kho của công ty tại xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà. Đến khoảng tháng 3-2018, Huấn bắt đầu quen biết và phân phối gạch cho đại lý của anh T. và chị Y..

Trong thời gian từ khoảng tháng 8-2019, Huấn bắt đầu lao vào các trò chơi "đen đỏ" qua mạng. Được thì ít, mất thì nhiều, nên chỉ sau một thời gian, Huấn sạch túi, nợ nần khắp nơi. Thậm chí, Huấn còn sử dụng cả tiền hàng của công ty để "nướng" vào trò "đen đỏ". Chỉ trong vòng hơn một tháng, Huấn đã "đốt" gần 200 triệu đồng của công ty và không có khả năng để trả nợ.

Trong lúc cùng quẫn, Huấn chợt nghĩ ra cách là đi vay mượn tiền của một số đại lý của công ty để bù vào phần tiền mà mình đã "lỡ" tay tiêu mất, đồng thời tiếp tục sử dụng số tiền mà mình vay mượn được để lao vào các trò chơi "đen đỏ" trên mạng nhằm gỡ gạc và tiêu xài cá nhân.

Với sự quen biết trước đó, từ ngày 20-10-2019 đến ngày 10-1-2020, Huấn đã vay và chiếm đoạt của anh T. 1 tỉ đồng, chị Y. 700 triệu đồng.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng còn tiếp nhận thêm 3 đơn tố cáo Huấn đã lừa đảo, chiếm đoạt của họ với số tiền lên tới gần 2 tỉ đồng.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật, đồng thời tiến hành mở rộng điều tra vụ án.

Tác giả: Bảo Anh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động