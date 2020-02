Va chạm với xe đầu kéo, ba người trong một gia đình tử vong thương tâm

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm trên tuyến đường Hồ Chí Minh khiến ba người trong một gia đình tử vong



Sáng 13/2, thông tin từ Công an huyện Mỹ Đức cho biết, trên tuyến đường Hồ Chí Minh vừa xảy ra một vụ TNGT nghiêm trọng khiến ba người trong một gia đình tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ TNGT xảy vào hồi 19h00 ngày 12/2 tại Km458 + 160(G) thuộc địa phận xã An Phú, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội. Vào thời điểm này, xe ô tô đầu kéo mang BKS 29C - 570.91 do tài xế Chu Đức Đ. (SN 1974 tại Phú Thành, Lạc Thủy, Hòa Bình) điều khiển di chuyển hướng Xuân Mai - Thanh Hoá khi đến địa điểm trên đã va chạm với xe máy .mang BKS 29Y3 - 34829 do anh Nghiêm Đình T. (SN 1985, trú tại Ứng Hòa, Hà Nội) điều khiển chở theo sau vợ Nguyễn Thị P. (SN 1986) và con gái Nghiêm Thị N. (SN 2010) đang di chuyển hướng ngược lại.

Cú va chạm khiến anh T. và con gái tử vong tại chỗ, còn người vợ tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau tai nạn, tài xế xe đầu kéo đã để xe lại và rời khỏi hiện trường. Tại hiện trường, chiếc xe đầu kéo quay ngang ra đường, còn chiếc xe máy hư hỏng nặng.

Theo một số người dân sống gần nơi xảy ra vụ việc cho biết, 3 người bị nạn là một gia đình trú tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội, đang trên đường đi từ Lạc Thủy, Hòa Bình về Hà Nội thì xảy ra vụ việc thương tâm trên.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được Công an huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội điều tra, làm rõ.

Tác giả: Văn Huế - Anh Tâm



Nguồn tin: atgt.vn