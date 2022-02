Va chạm với xe container, người đàn ông tử vong tại chỗ

Thông tin ban đầu, khoảng 14h45 ngày 26/02/2022, tại Km 23+300 QL10 thuộc địa bàn thôn Khánh Thịnh, xã An Hồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tai nạn

Những người chứng kiến vụ việc cho biết, vào thời điểm trên xe ô tô đầu kéo BKS 15H-027.58 kéo theo rơ moóc BKS 15R-063.67 do anh Lại Ngọc T. (SN 1986, ở xã Đông Vinh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) điều khiển đi theo hướng Hải Phòng – Quảng Ninh đã va chạm với xe mô tô BKS 15B2-191.90 do anh Mai Văn Th. (SN 1990, ở xã An Hồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng) điều khiển đi theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn làm anh Th. tử vong tại chỗ, xe mô tô hư hỏng.

...

Nhận được tin báo, các lực lượng chức nƯng nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện An Dương thụ lý giải quyết theo quy định pháp luật.

Tác giả: Nhóm PV miền Bắc

Nguồn tin: atgt.vn