Tuột khỏi tay mẹ, em bé bị tông văng 10 mét khi chạy vụt sang đường

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một đứa trẻ đang đi bộ cùng một người phụ nữ thì bất ngờ lao vụt sang đường.

Đúng lúc này, một chiếc xe ô tô chạy tới, tông bé văng xa hàng chục mét. Dù người phụ nữ đã cố gắng đuổi theo nhưng không kịp. Được biết, cháu bị thương nặng nhưng không ảnh hưởng tới tính mạng. Toàn bộ sự việc xảy ra đã được camera giám sát ghi lại.

Dù chưa rõ địa điểm cụ thể xảy ra sự việc nhưng đây được xem là bài học cho các bậc phụ huynh khi dắt theo con nhỏ ra đường.

Tác giả: Hải Vân (Tổng hợp)

Nguồn tin: Báo Người Đưa Tin