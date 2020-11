Tự tử bất thành, người phụ nữ vung chân đạp cảnh sát xuống sông

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra vào 3h30 ngày 8/11, tại Tiêu Sơn, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Sau khi cãi nhau với chồng, một người phụ nữ họ Lý (50 tuổi) đã nhảy xuống sông tự tử.

Theo đó, chồng chị Lý muốn đưa chị tới bệnh viện tâm thần thăm khám nhưng chị Lý nhất quyết không chịu đi vì nghĩ rằng mình không sao. Sau đó, 2 vợ chồng xảy ra cãi vã rồi chị Lý đột ngột lao xuống sông tự tử. Thấy vợ nhảy xuống, chồng chị Lý đã vội vàng gọi điện nhờ cảnh sát giúp đỡ.

Sau một hồi cố gắng, cảnh sát đã tiếp cận được nạn nhân. Tuy nhiên, do không muốn được cứu nên người phụ nữ này đã "cố thủ" dưới sông. Cuối cùng, sau 10 phút vật lộn, chị Lý đã được đưa vào bờ an toàn.

Thế nhưng, khi nằm trên bờ, chị Lý lại liên tục khóc lóc rồi tỏ thái độ tức giận vì cảnh sát đã cứu mình. Điều bất ngờ là sau đó, chị ta còn vung chân đạp một cảnh sát ngã xuống nước.

Do đã cạn kiệt sức lực vì cứu người phụ nữ, nam cảnh sát đã rơi vào trạng thái đầy nguy hiểm. May mắn là các thành viên trong đội đã lập tức ném phao cứu sinh để anh có thể leo lên bờ.

Chị Lý và nam cảnh sát sau đó được đưa tới bệnh viện thăm khám. Nam cảnh sát kia bị thương ở hông, trong khi đó chị Lý có các triệu chứng của bệnh tâm thần và hiện đang tìm kiếm sự chăm sóc y tế.

