Từ Hà Tĩnh qua Nghệ An thăm con gái, 'tiện tay' xách theo 2 bánh heroin

Tin Hà Tĩnh

Ngày 9/8, Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phan Thị Minh Chính (SN 1947, trú tại huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.